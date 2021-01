Acostumbrada siempre a la melena, Wanda Nara lució su nuevo corte de pelo en Instagram

Wanda Nara, la mediática, modelo y esposa de Mauro Icardi, siempre se mostró con una extensa melena. Ahora, desde París donde vive desde mediados del 2020, parece que le “dio la loca” y tomó la decisión de cortárselo y lo mostró en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 7 millones de seguidores. El corte se llama “Long Bob” y es tendencia entre las parisianas. El posteo que ya tiene casi 200 mil me gusta fue después de mostrarse paseando por las calles de París.

El corte Long Bob es un clásico que nació a principios del siglo pasado y el año pasado cobró fuerza de nuevo para hoy ser furor. Cada vez más actrices de Hollywood, empresarias del jet set europeo y modelos del mundo entero lo eligen para marcar lo que se viene en materia de cortes de pelo. Es un largo que va apenas más allá de los hombros, a la altura de las clavículas. Ideal para estar prolijas y que las puntas no se vean florecidas. Es, en rigor, una derivación del corte Bob, que es unos centímetros más corto. Conocido también como 3/4, el corte Bob surgió en los albores de la Primera Guerra Mundial cuando las enfermeras tenían que llevar el pelo más arriba de los hombros por cuestiones de higiene y no había tiempo para rodetes, ni grandes peinados.

Irene Castle, quien popularizó el Long Bob

Por entonces, la encargada de popularizarlo fue Irene Castle, una bailarina neoyorquina muy famosa que, en un principio, lo usaba debajo de un turbante. Cuando se animó a llevarlo suelto, por pura osadía, creó una tendencia que se llamaría Castle Bob y luego simplemente Bob. Puede ser con flequillo, rulos definidos, lacio impecable y cortado en más o menos capas, o incluso recto. La clave es que Wanda, siempre atenta a lo que se usa en el mundo, lo eligió para arrancar esta nueva temporada otoño invierno de tendencias parisinas.

Todo teniendo en cuenta que, cercana a la gente y como ícono de belleza, la empresaria es la cara de la marca de coloración argentina Otowil. “Vivo en Paris, pero no me olvido de mis raíces”, dice Wanda en la publicidad que se ve en televisión, mientras se pasea por las calles de la ciudad Luz. Con un juego de palabras sobre la tintura que se aplica para verse rubia y sus orígenes argentinos, la ex vedette potencia con su imagen una compañía que es muy popular y accesible en la Argentina, con más de 40 años en el mercado.

Siempre rubia, Wanda se hizo el corte apenas unos días después de volver de Argentina, a dónde estuvo visitando a su hermana Zaira en su campo del Sur. Porque con Icardi viajó a la Patagonia durante Las Fiestas para compartir jornadas de caballos y asados en familia. Como siempre, viajó con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto (de su relación con Maxi López), además de las dos nenas que tuvo con Mauro, Francesca e Isabella. Allá la esperaba Zaira, junto a su esposo, el barón Jacob von Plessen, heredero de estancias y hombre de campo, además de sus hijos, Malaika y Viggo. “En el país mas hermoso, recorriendo los lugares más increíbles que tiene Argentina y viviendo las vacaciones preferidas de mis hijos, naturaleza y familia”, escribió Wanda en su momento para compartir su felicidad en las redes y cuando todavía se la podía ver con su clásico pelo larguísimo.