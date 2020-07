No puede ser más linda: la imperdible producción de una belleza sanjuanina que explotará en el mundo

View this post on Instagram

Materializar mis sueu00f1os es emocionante! ud83cudf1f Es importante potenciarte con personas que creen en vos ! ud83cudf1f Que confu00edan en vos , que te apoyan ! Pero todo eso empieza con tu propia validaciu00f3n! ud83cudf1fcon permitirte jugar ! ud83dudcab Gracias ixi @anezbsas por decir : si vamos !!! A mis ocurrencias.! ud83cudf1d Espero que todos disfruten de esta pieza creada para ustedxs ! ud83cudf1f Con amor u2764ufe0f V. #au00f1ezbyvickyfurnari