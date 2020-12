Fuerte 'picoteo' entre Moria Casán y Nacha Guevara: "Sos mala persona"

Otra vez más la noche del Cantando presentó un polémico momento, que nadie tiene que ver con el concurso de canto que es la gran razón de ser del programa.

Y nuevamente las protagonistas fueron Nacha Guevara y Moria Casán, dos integrantes del jurado que mantienen una recnocida enemistad desde hace años.

Todo comenzó con la devolución de la One a la pareja de Pablo Ruiz (45) y Melina de Piano. Es que a la diva no le gustó la performance de la cantante y en un tenso ida y vuelta lanzó: "Total ustedes le dan atención a los maestros, a Nachopra", dijo sobre Nacha.

Ni lerda ni perezosa, Nacha le preguntó a su par qué había tomado esa mañana y Moria le contestó furiosa: "¿Yo? Lo mismo que vos. Me comí una pizza con doble polvo, mi amor. Los polvos que me están echando no te los echarás vos".

Entonces, Nacha le pidió a su colega que la deje de relacionar con el referente espiritual Deepak Chopra. En tanto, Moria le contestó que no tenía humor y estaba "mayor". "Nachopra, cuando hiciste imposición de manos fue una decadencia total, mamarracho", arremetió la morocha.

Y aunque De Brito intentó mediar para tranquilizar los ánimos, nada fue posible. Es que antes de que se conocieran los eliminados, Moria volvió a tomar la palabra y defenestró a su par. "No es un enfrenamiento, es verdadero. La señora dice que yo tengo un humor perimido y para mí ella es una impostora que hace imposición de manos", comenzó diciendo.

Y continuó: "Para mí es mala persona y se hace la buena dando clases de cómo ser buena persona... yo creí que era buena, cuando me llamó una vez por teléfono y salí volando, y me arrepiento totalmente de haberme tomado un avión para irme a tomarme un té con esta".

Además, la One dijo: "Ahí larga toda la mierda que tiene adentro. La masterclass esta". "Es triste envejecer así. Nada más", fue la escueta respuesta de Nacha. "Yo no envejezco, yo crezco", le retrucó Moria.

"Demostrá lo que sos mamita, que vi lo que hiciste en el teatro, lo que hacés con la gente y cómo haz maltratado. (Tomá) clases para no maltratar a la gente, tips para no despedir y maltratar, que lo vi yo. Si no era por mí esa obra no se hacía. Sos muy oscura", siguió atacando la histórica jurado del Bailando a su compañera.

"Resentimiento puro. Es todo resentimiento", se limitó a decir la famosa actriz y cantante. "Sos muy oscura, mi amor. Sos mala persona. ¿Resentimiento de qué? Soy una mujer feliz. En todo caso vos sos resentida. Sos más mayor que yo", le respondió Casán.

"No quiero decir lo que estoy pensando", aseguró Nacha. "Decilo, mamita. Tené huevos. Tené ovarios", la animó su colega. "No lo voy a decir", se sinceró. Entonces, Ángel volvió a intervenir y le consultó a Guevara por qué no quería responderle a Moria. "Yo me freno porque tengo ese poder de frenarme. Nada más", respondió la integrante del jurado.

“No pasa nada, Ángel. Estamos en nueva era. Yo soy una mujer feliz, tengo una familia feliz, una hija hermosa, nietos hermosos. Está todo divino y no pasa nada. Tampoco es show. Es verdadero. Todo lo que entra tiene que salir y está perfecto. La señora que siga con su vida. Yo sigo con la mía. Nueva era covida… No me gusta ser falsa ni hipócrita. No me gusta. Jugué un con con el humor y que a esta altura de la vida te ofendas porque alguien te dice algo... ¡por favor!", agregó la diva.

"Tengo la alegría de que después de esto no la voy a ver nunca más", dijo Nacha antes de dar por finalizada la discusión y luego de hacer "fuck you" a la cámara que tenía en frente.