Famosa modelo y actriz sufre un duro momento por su enfermedad: mirá que declaró

Laura Laprida, hija de la Trilliza de Oro María Eugenia, preocupó a sus seguidores con una noticia sobre su salud. Contó que tiene cáncer de piel, y aprovechó para recomendar que se cuiden de los rayos UV. Según reconoció, siempre fue muy blanca y nunca se cuidó del sol, por lo que ahora está pagando las consecuencias. “Ustedes saben que soy muy blanquita, tengo muchos lunares y la piel muy sensible. Me salieron unas lesiones basocelulares que se llaman carcinomas, que son unos tumorcitos de piel”, comenzó explicando en las redes.

La actriz, que se lució en Historia de un clan y Millennials, señaló que hace varios años que le realizan intervenciones. “Hoy estuve arreglándome una cicatriz vieja -en la frente- de hace cuatro años que me sacaron un carcinoma, y le pedí al cirujano que me achicara la cicatriz porque estaba media fierita, y me sacaron otro”, expresó angustiada.

Por último, la joven insistió en que hay que tomar muchos recaudos para evitar problemas a futuro y hasta precisó que cuando entra al set de grabación se pone proyector solar, ya que las luces le hacen daño. “La gente que estudia y trabaja con la computadora también tendría que cuidarse”, concluyó.

A fines de octubre, Laura Laprida sorprendió anunciando que el 2021 la encontrará en España, donde se instalará con su marido, Eugenio Levis. “Me estoy yendo a vivir a España a fin de año, que es un país que me tienta muchísimo donde tengo amigos y familiares. Quiero expandir mis horizontes actorales y probar con la actuación a Europa. Mi marido tomó la decisión de renunciar a fin del año pasado a su trabajo y está desempleado, por suerte lo agarré en ese momento para decir: ‘Nos vamos, es el momento’. Vamos a ver qué sucede”, se la escuchó decir en el ciclo radial Esto no es Hollywood, conducido por Fernanda Iglesias.

La actriz, que se casó por civil en Suiza antes de la pandemia y pospuso la gran fiesta en Argentina debido a la cuarentena, aseguró que le gustaría concretar el deseo de pasar por la iglesia antes de su mudanza, aunque no depende de ella. “Pasé por muchas fechas para la fiesta, también cambiamos el lugar muchas veces. Finalmente, lo vamos a hacer en la Asociación Argentina de Polo. Yo quería hacer una fiesta relajada pero terminará siendo algo más tradicional. Igual voy a mantener mi cosa medio hippie y la haremos cuando habiliten las fiestas”, dijo sobre cómo será la noche más importante de su vida.