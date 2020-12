¿Anuncio en puerta?: mirá lo que dijo Pampita sobre los rumores de embarazo

Pampita Ardohain está siempre en el foco de todas las miradas que siguen en el mundo del espectáculo en el país. En su momento lo fue por su polémica separación de Benjamín Vicuña y ahora por los rumores de un nuevo bebé que vendría en camino.

La conductora se casó hace poco más de un año con Roberto García Moritán y desde son muchos los que están pendientes de alguna novedad.

Luego de varios meses disfrutando la vida de casados, surgió la versión de que Carolina Ardohain estaría esperando un bebé. El encargado de dar la primicia fue Pampito Perello Aciar, quien lo hizo por medio de sus historias de Instagram. En ese contexto, un internauta le preguntó: "¿Pampita está embarazada?". Sin dudar, el periodista de espectáculos afirmó: "Sí".

No obstante, Pampita rompió el silencio en una entrevista con «Implacables» y se refirió a los rumores del embarazo. "Cuando eso se pueda contar, lo vamos a hacer. Cuando yo pueda contar algo así… obviamente… ¿quién lo va a contar? ¡Los protagonistas! Cuando eso se pueda contar, o tenga una noticia así de linda para contar, obviamente lo vamos a contar. Ya les juro que este año no", manifestó.

En otro tramo de la nota, Carolina Ardohain se refirió a la supuesta polémica que se generó en torno a la fotografía que colgó junto a Benjamín Vicuña en us Instagram privado. "En realidad, le pedí a la persona que me la robó de mi Instagram privado que la retirara. La retiró en un tiempo muy cortito pero ya se había viralizado. No, hubo problemas con Benjamín, nada, eso es todo mentira. Eso no pasó", afirmó.

"Como era una foto privada, cuando me doy cuenta de que una persona que tengo en mi Instagram privado la había filtrado, la llamo y le pido ‘por favor sacala’. La sacó rápido, en una hora, pero ya la habían levantado los portales. Era una foto familiar, obvio, por supuesto. Como tiene que ser. Porque nuestros hijos son nuestra prioridad absoluta, la felicidad de los chicos siempre va a ser lo fundamental y estamos muy enfocados en eso como padres. No es una foto que tenga algo extraño, solamente que era una foto que estaba en algo privado", sumó después Pampita.