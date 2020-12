Mónica Farro disparó munición gruesa: "Lo que tenés ganas..."

Mónica Farro está más presente que nunca en la vida de sus admiradores. Y es que en tiempos donde el panorama está complicado por la pandemia y la situación económica, ella se encarga de despertar alegría en los ojos de sus fans.

Justamente es lo que hizo con una de sus últimas apariciones en Instagram, en la que posó de espalda con una pequeña prenda.

Y escribió: «Hacer lo que tenés ganas cuando te dan las ganas». Se llevó más de cuarenta mil likes en Instagram. También le dejaron cientos de comentarios. Mónica se ha enfrentado a muchas críticas por publicar fotos semidesnuda en las redes sociales. Pero nunca tuvo problemas para enfrentarlas.

"La verdad me tomo el tiempo de contestar casi todo lo que puedo y los mensajes malos no me molestan. Sí me molesta la mala intención por eso me tomo el tiempo de aclarar ciertas cosas. Porque no sé si lo hacen para degradar o porque se sienten frustrados y lo exponen en mí. No a todos les tengo que gustar yo o lo que hago, pero siempre lo hago para ustedes", había dicho.

Mónica Farro ha tenido que descargarse contra los haters en Internet varias veces, ya que la han atacado con todo tipo de insultos. "La verdad que no me ofenden para nada. Entrás a los perfiles de estos ‘machos’ y ves que no la ponen nunca. Entonces, esta frustración tírenla para otro lado chicos. No se la agarren conmigo. Y después están ellas, las frustradas", dijo la vedette en uno de sus videos.

"Las frígidas que la tienen seca porque no las tocan ni con un puntero láser. Pero tienen el tupé de decirme cómo tengo que ser, cómo me tengo que vestir, maquillar, si el pelo largo, si el pelo corto… Me quieren cambiar la fisionomía, ¡imposible de cambiar! A ver, gente. Mírense un poquito al espejo. Mírense, tóquense, gocen, que a lo mejor les falta. Yo soy feliz", comentó Farro.