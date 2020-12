Filtraron un tremendo episodio de Maradona antes de morir

Alfredo Cahe, médico histórico de Diego Maradona, habló en Intratables sobre las complicaciones en la salud del ídolo popular y de su muerte ocurrida el pasado 25 de noviembre, y sorprendió al revelar que el astro intentó suicidarse en Cuba a comienzos de la década del 2000.

En dialogo con Fabián Doman y el equipo del programa de América TV, el doctor sostuvo que los problemas en el habla que el exfutbolista presentó durante sus últimos años de vida se debían a una lesión cerebral.

“Diego solo amaba a la pelota”, afirmó Cahe, señalando la gran pasión que su ex paciente tenía por el deporte de sus amores, y la tristeza que le provocaba a este estar lejos de las canchas.

"Evidentemente, él tenía una mini lesión cerebral sin llegar a ser un Alzheimer como se decía por ahí. Y segundo, la medicación psicofarmacológica que tomaba, y que a veces se automedicaba o que se la daba la mujer que tenía al lado, no era la adecuada. Diego necesitaba paz y tranquilidad, y no la podía conseguir a través de la medicación”, aseveró el médico antes de hacer la impactante revelación.

"Por eso en Cuba se sentaba en la puerta de la casa, o cerca del mar, y no hablaba. Y era difícil sacarle una palabra a Diego", indicó Cahe.

"Hay un antecedente que quizás ustedes no tienen en cuenta. En Cuba están los guagua, los colectivos de pueblo. Diego, en una oportunidad, iba a con su coche manejando y se tiró contra un colectivo, como tratando de suicidarse. Se salvó de casualidad. Eso fue después de la segunda internación en La Habana, más o menos en el 2000”, detalló el médico.

“Él dijo no la vi y me la llevé de frente”, contó Alfredo Cahe, que también indicó que fue él quien recomendó que Diego Armando Maradona vaya al país del Caríbe una vez recuperado de la operación del hematoma subdural a la que se había sometido a comienzos del mes de noviembre. Sin embargo, el reconocido médico también opinó que no era necesaria esa intervención quirúrgica de un día para el otro. “Se apresuraron a operarlo”, afirmó.

Línea del centro de prevención del suicidio: 135 (comunicación gratuita desde Capital Federal y Gran Buenos Aires) o (011) 5275-1135 desde todo el país. El llamado es personal, confidencial y anónimo.