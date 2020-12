A Nazarena Vélez le va a dar algo: mirá a quién le presentaron ahora

Nazarena Vélez todavía no comprende en qué momento crecieron sus hijos. Barbie ya es una mujer y pronto se casará con Lucas Rodríguez, que le hizo la propuesta a orillas del mar en República Dominicana, como le pasó a Pampita. Gonzalo, el nene que tuvo con Daniel Agostini, también está enorme ¡y enamorado! En los últimos días llegó a la casa con su nueva novia y la actriz quedó en shock.

“Yo no gano para sustos. Últimamente me están cag* a trompadas emocionalmente hablando, lindo. El otro día Barbarita, ahora el Chyno se me apareció con una nueva novia”, comentó la mediática en sus redes sociales. Al parecer, está muy contenta con la conquista del joven, y hasta compartieron una salida familiar.

Parecería ser que Gonzalito fue el que más dolores de cabeza le dio, ya que en varias oportunidades se quejó de su comportamiento, y de las materias que se llevaba en el colegio. “El Chyno es un rebelde por naturaleza. Se tatuó la palabra ‘solo’ y es la persona que menos sola está en el mundo. El papá no puede estar más arriba de él, yo también, de una manera asfixiante. Se hace el rebelde porque está en una edad difícil. Quiere pertenecer al mundo del trap, y ahí entrás si realmente tenés esa calle. Entonces, necesita despegarse de una imagen muy fuerte que tiene de mamá y papá. Está tratando de hacer su camino. Se equivoca como todo nene de 20 años, pero es un sol, no puede ser más respetuoso y amoroso”, había expresado en una nota con Teleshow.

A Nazarena se le casa la nena

La semana pasada, Barbie, la hija que Vélez tuvo con Alejandro Pucheta, su primer esposo, compartió con sus seguidores una foto donde se la veía acompañada de su novio en el Caribe. Pero no era un posteo más. Estaba anunciando que le propuso matrimonio y aceptó. También mostró el anillo, que luego prefirió sacarse porque le quedaba grande y tiene miedo de perderlo.

El pedido de matrimonio de Lucas Rodríguez fue durante las vacaciones en Punta Cana, en la playa, a la luz de la luna y en en el centro de un corazón formado por rosas rojas. Con la familia paterna de testigo, el momento fue filmado por el papá de la joven, que le hizo llegar el video a Nazarena.

Fiel a su estilo, la productora no pudo contener la emoción. “Barbarita. ¿En qué momento creciste tanto? Ufff... Pasaba por aquí para recordarte @barbiepucheta que tu felicidad me hace feliz. Te amo infinito”, expresó.

