Prepará el pañuelo: la conmovedora carta de Eugenia Tobal por el primer cumple de su hija

Eugenia Tobal debe ser de las mujeres más felices a pesar de todo lo atravesado durante este año repleto de pandemia, restricciones y otras pálidas.

Y toda esa alegría se la debe a Ema, quien la convirtió en madre hace exactamente un año atrás y a quien dedicó una emotiva carta que causó furor en Instagram.

“Y llegamos a los 12 meses. Yo no creía cuando me decían ‘disfrútala, ¡mira qué pasa rápido!’. Sentía que esos primeros meses eran eternos, tenerla en mis brazos, tan chiquita, tan frágil, tan mía, no iba a pasar más, pero me equivoqué”, comenzó relatando Tobal en la publicación que compartió en las redes sociales, como festejo del primer cumpleaños de su pequeña hija.

“El tiempo voló y aquí estamos disfrutando su andar veloz, sus picardías, su inteligencia, sus carcajadas, su alma libre, pura y plena”, describió la actriz, que luego recordó también a su madre, quien falleció a principios de este año, a los pocos meses del nacimiento de su nieta.“Mi niña angelada protegida y amada desde el cielo con las manos de su abuela, nos llena la vida de amor”.

Entre el casi millón y medio de seguidores que tiene Tobal en Instagram, le regalaron más de 127 mil likes a su niña, y más de 3 mil comentarios de buena onda y felicitaciones. También festejaron el primer cumpleaños de Ema algunos colegas y amigos de la actriz como Eleonora Wexler; Natalia Lobo; Mariana Brey y Paola Krum, que dejaron sus mensajes y buenos deseos para la joven familia.

La llegada de Ema a la vida de Tobal fue especial ya que se produjo cuando la actriz cumplió 43 años, y después de un largo tratamiento contra la trombofilia que padecía. A través de las redes sociales compartió todo el proceso que incluyó inyecciones y estudios permanentes, a la vez que sirvió de ejemplo para que otras mujeres se animen a superar sus miedos y consultar con un médico sabiendo que algunas dificultades se pueden superar.