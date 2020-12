Conocido periodista dio el SÍ e hizo una confesión tremenda: "No sé cómo hace...

Pablo Duggan se casó. El conductor selló sus dos años de relación con Karen Martínez con una unión civil en el Centro Cultural Recoleta. La boda que estaba prevista para abril y que se suspendió por la pandemia, ahora los encontró frente al juez de paz para celebrar el amor.

Sin importarles los 18 años de diferencia de edad, el conductor y la ingeniera naval venezolana ya son marido y mujer ante la ley. Elegantes, ella con un vestido corto en color blanco y un ramo de rosas en mano y el con un traje en tono azul, también celebraron con un almuerzo al aire libre junto a quince invitados, tal cual indica el protocolo para prevenir la pandemia de Covid 19.

“Es algo que teníamos planeado hacía tiempos pero preferí resguardar mi vida privada”, aseguró Duggan, sobre la noticia que se conoció recién anoche.

"Es algo que teníamos planeado para principios de este año pero que se suspendió por la pandemia. la luna de miel quedará para cuando estemos vacunados", contó el conductor.

“No sé como hace para aguantarme, Karen. Soy insoportable, los que me conocen lo saben”, agregó al finalizar el evento formal, a Paparazzi que estuvo presente.

La luna de miel con destino Nueva York quedará para más adelante… “Antes de viajar, queremos estar todos vacunados”, explicó el polémico comunicador, de C5N. Lo mismo sucederá con el casamiento por iglesia y la gran fiesta que habían soñado y que, quizá, se concrete el próximo año, cuando la capacidad de contagio del virus esté controlada.

LA HISTORIA DE AMOR DE PABLO DUGGAN Y KAREN

Pablo y Karen se conocieron hace poco más de dos años, en un bar de Palermo. La primera salida fue durante un partido clave del seleccionado argentino contra el francés. Y, pocos meses después, ya estaban conviviendo. Armaron una familia junto a tres gatos y dos perros y planean ser padres en el corto plazo.

"El festejo fue junto a quince personas en un resto al aire libre. La gran fiesta quedará para más adelante", agregó el periodista.

"Karen es la mujer de mi vida. Conocerla me cambió hasta la forma de ver las cosas. Me hizo muy bien. Hace un par de años tal vez pensaba que nunca me iba a casar, pero ahora lo hago feliz y contento, y convencido de que es la mejor vida que puedo tener", confió Duggan. "Queríamos casarnos hace rato. En abril no pudimos y ahora hacemos esto, que bueno... no es un casamiento cómo hubiésemos querido, pero es lo que se puede en este momento. Estamos felices. Estoy muy enamorado".