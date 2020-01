¡Tremendaaaa!: la foto 'anti-glamour' con la que Nazarena Vélez se ríe de sí misma

View this post on Instagram

Asu00ed de glamorosa ando por rutasud83cudde6ud83cuddf7ud83cudde6ud83cuddf7 Me esperan minimo 8hsu23f0 en trafic hasta San Rafael ud83cudf47 #vidadeteatro #gira #rutas #horasyhoras #agotador #volviendo #catamarca #sanrafael #mendoza #1000km #ida #1000km #vueltaud83eudd2a #honrareltrabajo