Bonadeo bancó a Caniggia: "Le rompió el culo a Brasil"

Gonzalo Bonadeo defendió a Claudio Paul Caniggia de las fuertes acusaciones de violencia de género de su esposa, Mariana Nannis, con un polémico editorial que contó con insultos y términos homofóbicos para argumentar que un deportista que “le dio tantas alegrías a la gente” no puede ser criticado de manera pública por asuntos de índole privada, y en el que también trató de patéticos a Alex, uno de sus hijos, y a Susana Giménez.

Al iniciar su descargo al aire en Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, el programa que conduce en FM 94.7 Club Octubre, el periodista comparó la situación del ex futbolista con las diferencias entre las facetas artísticas de Charly García y Amy Winehouse con sus estilos de vida.

“Para los medio pelo, Charly es un tipo que se mostró el culo en Mendoza y que se tiró de la ventana en un hotel, no uno de los mejores músicos de la historia argentina. Amy Winehouse también, es ‘la drogona que se murió por el alcohol’, no una de las grandes voces que siempre extrañaremos. Ese es el motivo por el que los ‘medio pelo’ la conocen, y lo mismo se puede decir de Diego Maradona. ‘Ah, el que tuvo hijos por todos lados, el que era amigo del Che Guevara y Menem al mismo tiempo’, y no, es el tipo que mejor jugó al deporte más jugado en todo el mundo, y si, se abrazó a Fidel y a Menem y es preocupante, sobre todo porque dejó vivo a Carlos y no a Fidel”, inició Bonadeo su editorial del día lunes.

"Nosotros como periodistas jugamos en que la síntesis se reduzca en el lugar equivocado, no para decir que vamos a perdonarle todo al tipo por ser músico o pintor”, sostuvo el conductor, que aseguró que la televisión de aire “le da asco”.

“Claudio Paul Caniggia fue uno de los más brillantes jugadores de fútbol que tuvo la Argentina. Algo inverosímil porque en muy poco tiempo nos hizo muy felices. Hizo pocas cosas en general, no hizo dos mil goles como Messi, Agüero, y tampoco fue goleador como Batistuta, pero el ‘¡Diego! ¡Diego!’ contra Nigeria y su gol contra Brasil vale toda la vida, nos alcanza para decir que Cani es el 'hijo del viento'. Una vez en la vida tuvimos al jugador de fútbol más rápido del mundo, una cosa rarísima para nosotros", continuó el también periodista de TyC Sports.

"Es por esto que el apellido Caniggia es importante en el universo, no por los pelotudos de los hijos, y mucho menos por la patética de Susana Giménez, que junto con su producción, aprovechan para bastardear la memoria que va quedando de un gran jugador argentino y deportista en general", disparó Bonadeo.

“La limousine de Mariana Nannis en Trigoria en el Mundial del 1990 no le impidió romperle el culo a los brasileños ni hacerle goles a Italia”, dijo el conductor, lanzando así un fuerte comentario homofóbico en medio de su editorial.

“Después esta cosa circense la tiene, es alguien fachero, de pelo largo, como una estrella de rock, ¿pero llegar a esta instancia de que todo es un puterío? Susana debería saber lo que son los quilombos de alcoba, ¿no? ‘Sra. Cenicero’”, indicó, haciendo referencia al histórico escándalo de la diva con su ex pareja, Huberto Roviralta, acontecido en el año 1998.

El periodista deportivo aseguró que “en las peleas de alcoba no hay inocentes”, y que en general “somos todos culpables”, y para finalizar su controversial editorial disparó contra el hijo del “Pájaro” por haber llamado a su padre “lacra humana”.

“Imaginate que tus hijos dicen públicamente eso. Un hijo que además nunca hizo nada en su puta vida hizo algo que valga la pena más que nacer, y que si no tuviera el apellido Caniggia no estaría haciendo nada”, expresó Bonadeo indignado.

“Es patético lo de Susana, y más allá de si tenga razón o no Mariana Nannis, me da mucha pena ver lo que se genera sobre tipos que nos dieron alegrías de verdad, sin cagar a nadie, terminen enchastrados en la mugre y que un pendejo inútil diga que su papá es una lacra", sentenció el conductor.

Escuchá el audio.





Exitoina