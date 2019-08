Sin pelos en la lengua: Nicole Neumann dejó mal parado a Cubero

Todo parecía que la relación cubero Neumann era cosa del pasado pero la rubia volvió a cruzar al ídolo de Vélez dejándolo mal parado. En el programa “En Nosotros a la mañana” donde la modelo es panelista afirmó que “siempre salí con hombres comunes y corrientes”, dijo en el ciclo e hizo estallar de carcajadas a sus compañeros, que tomaron estas palabras de modo irónico. “¡¿Perdón?! En mi historial tengo más mantenidos que los que me mantuvieron a mí”, aseguró Neumann ante la carcajada de sus colegas.

Luego, apuntó directamente contra "El Pollo" Álvarez. “Así aportás al prejuicio general que existe sobre mí”, disparó e intentó no decir a quién se refería con ese adjetivo. “No, no lo digo, pasado pisado y sepultado”, concluyó.

En medio del conflicto de Diego Maradona con Claudia Villafañe en el que El Diez le reclama la colección de camisetas a su ex, Nicole contó su propia experiencia con su ex y aseguró que no se quedó con nada de Poroto. “Pará, yo re dormí, porque devolví todas las camisetas así como si nada”, dijo la panelista. "No tenían armado un museo, pero en camisetas, seguro que sí”, agregó.