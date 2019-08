Mirá los mejores momentos de los MTV Video Music Awards

El video clip de "You Need to Calm Down", uno de los adelantos del flamante álbum Lover de Taylor Swift , fue elegido Video del Año en la entrega de los MTV Video Music Awards, que se entregaron en la noche del lunes 26 de agosto, en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey.

"Este video es una petición porque actuemos por la igualdad, la equidad, porque todos somos iguales ante la ley", dijo la artista al recibir el galardón.

El comediante Sebastian Maniscalco tomó la posta de Katy Perry (anfitriona del 2017; en el 2018 no hubo conductor) y se encargó de presentar la gala que contó con las participaciones de los Jonas Brothers, Lizzo, Rosalía, J Balvin, Bad Bunny, Taylor Swift, Lil Nas, entre otros.

Missy Elliott encendió a la multitud con una actuación acorde con su estatus como ganadora del Premio a la Vanguardia 2019.

"Gracias por permitirme actuar esta noche cantando en español", dijo Rosalia, mientras que J Balvin pidió más apoyo para proteger la selva amazónica que actualmente es escenario de múltiples incendios.

Durante la ceremonia, Bad Bunny y J Balvin cantaron el tema "Qué pretendes", famoso single que pertenece al disco en dúo que tienen "Oasis".

LOS GANADORES

VIDEO DEL AÑO

Ganador: Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

ARTISTA DEL AÑO

Ganador: Ariana Grande

CANCIÓN DEL AÑO

Ganador: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

MEJOR ARTISTA NUEVO

Ganador: Billie Eilish – Darkroom

MEJOR COLABORACIÓN

Ganador: Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”

ARTISTA PUSH

Ganador: Billie Eilish.

MEJOR ACTO POP

Ganador: Jonas Brothers – “Sucker”

MEJOR ACTO HIP HOP

Ganador: Cardi B – “Money”

MEJOR ACTO R&B

Ganador: Normani ft. 6lack – “Waves”

MEJOR ACTO K-POP

Ganador: BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”

MEJOR ACTO LATINO

Ganador: ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura”

MEJOR ACTO DANCE

Ganador: David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin – “Say My Name”

MEJOR ACTO DE ROCK

Ganador: Panic! At The Disco – “High Hopes”

VIDEO FOR GOOD

Ganador: Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

MEJOR EDICIÓN DE VIDEO

Ganador: Billie Eilish – “Bad Guy”

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Ganador: Ariana Grande – “7 Rings”