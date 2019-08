Pampita habló del mensaje que le mandó a Vicuña y que provocó una crisis con la China

Según informó la periodista Marcela Tauro, Benjamín Vicuña y Eugenia la ChinaSuárez no estarían atravesando su mejor momento. Las versiones indican que la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV) vio un mensaje en el celular de actor que desató su enojo. El chileno le habría dicho a Carolina PampitaArdohain que "extrañaba la vida familiar" que tenía con ella.

La China Suárez desmintió la información a través de un video en sus stories de Instagram, pero aún faltaba la palabra de la jurado del Bailando, que llegó en el programa Pamela a la Tarde, el ciclo que conduce Pamela David por América.

"Es absolutamente falso -dijo Pampita sobre los mensajes con su ex pareja-. Hay chats de padres hablando de cosas de los hijos, nada más. No hay nada más que eso: es todo mentira lo que se pueda decir o especular. Una mentira absoluta".

"No sé por qué sale este rumor, hay que preguntarle a la persona que lo dice. Es absolutamente falso, no es real, es mentira", agregó.

En en sentido, se refirió a la relación que mantiene actualmente con su ex pareja: "Tenemos que criar chicos de cuatro, siete y once años. Así que hablamos de todo lo que tenga que ver con los chicos, todo el tiempo. Pero solamente eso, no hay nada más en ningún chat y todo lo que se pueda decir sobre eso es mentira".

"Siempre tuvimos una muy buena relación de padres de los chicos, desde el principio. Siempre nos manejamos con mucho respeto y muy conscientes de lo importante que eran los chicos y que era necesaria la comunicación, pero específicamente ese mensaje que dicen no existe, no es real, es mentira", agregó.

Consultada sobre si su ex marido le había comentado algo sobre una crisis con su actual pareja, afirmó: "Nunca hablaría del padre de mis hijos ni de sus cosas personales. No lo he hecho en estos cuatro años y no lo voy a hacer jamás. No soy la persona que les va a dar ningún tipo de información jamás, de ningún tema".

"Es una mentira total, es falso, y me molesta que me hayan puesto a mí en esta situación. Y me molesta que estén hablando así del padre de mis hijos también porque no es real, no es cierto. No sé de dónde sale algo así, qué mente puede inventar algo así", remarcó.

"No tengo idea de los pormenores, lo único que les puedo decir del tema en el que a mí me están metiendo, que supuestamente recibí un chat, es que ese mensaje nunca llegó. Esa conversación nunca fue así, no tengo ningún mensaje de esas características en cuatro años, ni los voy a tener tampoco", continuó con su descargo.

Y concluyó: "Solo les puedo responder que desde ayer están diciendo esto y por lo menos de mi parte salgo a decir la verdad: no existe ningún mensaje de esas características".

Fuente: Teleshow