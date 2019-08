Se hizo pasar por amigo de Darín para conquistar a una chica y el actor le siguió el juego

Ricardo Darín es protagonista de una de las historias más virales de esta semana. El usuario de Twitter llamado @MandangaSoy contó como el actor lo ayudó a seducir a una chica.

"Estaba tomando un cafe en palermo con una diosa, cero posibilidades. En eso entró Darín con otra gente. Antes de irme, pasamos por la mesa donde estaba y le dije, giñandole el ojo: ‘¡Richard! ¿Leiste lo que te mande?’. El tipo, rápido, me dijo; ‘¡Si! ¡Mañana te llamo!’. Gar… ¡Gracias Ricardo!", detalló en el posteo.

Pero eso no es todo, el propio Darín le respondió a un usuario que lo había arrobado. “Algo debes tener… ¡No te me tires abajo! igual, me debés una” le respondió la reconocida figura.

¿El final de esta historia? Digamos que luego de ese café, los jóvenes terminaron protagonizando un filme romántico, gracias a la indispensable asistencia del protagonista de El secreto de sus ojos.