Silvina Luna hizo una franca confesión sobre las adicciones de "El Polaco"

Desde que Silvina Luna terminó su relación con " El Polaco", ella comenzó a realizar un camino de sanación para alejarse de las drogas y excesos a los que se sometió tras su conflictiva relación con el cantante de cumbia.

Semanas atrás, la mediática anunció en PH, Podemos Hablar que consumió cocaína e hizo referencia a su relación con el actual participante del Súper Bailando: "Consumí cocaína y lo peor que te puede pasar es ponerte de novia con alguien que también consume".

Sin embargo, en esta oportunidad, Luna reveló que mantuvo una charla con El Polaco en la que le informó que está tratándose para dejar las drogas. "Me parece una boludez bloquear a alguien en WhatsApp, pero lo tenía bloqueado porque me parecía bien que no haya contacto. Hace más o menos un mes o dos me mandó a decir por Gladys Florimonte, que es una compañera y amiga en común, que lo desbloquee porque quería hablar", recordó.

"Me llamó y me dijo que quería comunicarse conmigo para contarme que estaba haciendo un tratamiento, que estaba mucho mejor y que lo hacía muy feliz", comentó en Incorrectas.

"Me puse contenta por él, lo felicité y ojalá siga en ese camino, que tenga la gente alrededor para apoyarlo en este momento", manifestó la mediática. Enseguida, Natalie Weber indagó: "¿Creés que su nueva pareja (Barby Silenzi) lo ayuda?". Por lo que Silvina contestó: "Ojalá que sí. No la veo a Barby como una persona que consuma, me parece una chica sana. Escuché que lo acompañaba, así que me parece genial y ojalá que pueda salir porque lo quiero mucho y espero que pueda ponerse bien".

"Yo trato de no sacar suposiciones, es lo que es. Él tuvo la necesidad de llamarme y decirme eso. Yo lo felicité y no me quedé enroscada. Para mí es una etapa que está totalmente terminada", finalizó.

Fuente: Diario Show