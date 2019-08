La Chipi hizo una sorpresiva revelación íntima sobre Dady Brieva

Después de unas intensas semanas en las que se puso en duda si Mariela ‘La Chipi’ Anchipi estaba embarazada de su tercer hijo con Dady Brieva, cosa que finalmente terminó descartando, la bailarina reveló algunos detalles sexuales de su relación con el humorista.

A raíz de una nota que le hicieron en LAM al protagonista del trío Midachi en el que se mostró un tanto nervioso (y después de que le preguntaran qué frecuencia tenían en la pareja al tener relaciones) la Chipi confesó que tienen “bastante frecuencia”. “Creo que ya lo dije en una nota. Pero te juro que Dady es mucho mejor humano si está bien atendido”, aseguró la rubia.

A esta afirmación, el conductor de Los Ángeles de la Mañana y jurado del Bailando, Ángel de Brito, preguntó: “¿Entonces cuando lo vemos nervioso es porque no está bien atendido?”. “Cuando yo lo veo que está muy nervioso le digo ‘vení, vamos’ y ahí después todo fluye, todo es amor”, dijo la bailarina y agregó: “Está muy feliz últimamente”.

Además, en la misma nota se encargó de terminar de desmentir el rumor de un embarazo que ella misma llegó a considerar como posible. “Sí fue raro, el viernes tuve como una pequeña pérdida y después se me cortó, así que estoy ahí. Me sugestioné con todo esto que me pasó, que me preguntaban. De hecho yo pensaba que si me llago a hacer la prueba y me da negativo, no sé si estaría feliz. No es que quería, pero me empecé a hacer la cabeza y pensé eso. Me agarró como una cosita rara”, aseguró sobre el asunto.

Fuente: Exitoína