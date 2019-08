La carta de Gianinna Maradona a su hijo Benjamín: "Los errores no son tan terribles"

Gianinna Maradona suele utilizar su cuenta de Instagram para compartir fotos familiares, que suele acompañar con reflexiones en las cuales muchas veces hace referencia a la relación, hoy prácticamente nula, que tiene con su papá, Diego. Esta vez, la hija del Diez usó Instagram para escribirle una carta a su hijo Benjamín, de diez años, fruto de su relación con el Kun Agüero.

"Deseo que sigas creciendo así de feliz, así de bueno, así de simple y único como sos. Tan Bueno y cariñoso. Tenés la capacidad de demostrarme cada día que sos gigante. Tengo tu mirada, tus abrazos y tantos momentos que me guardo para siempre en mí", comenzó la hermana de Dalma, junto con tres fotos de ella y si hijo dándose un beso.

Luego siguió: "Me entregué a ser tu mamá y me cambiaste el corazón. Me valoré y me sorprendí por la capacidad que tenía al amarte de esta manera. Te conocí con 19 años y hoy hace 10 que estamos juntos, creciendo a la par, enseñándonos mutuamente cómo es esta vida. Cada vez que la miramos te regalo la luna, y te regalé mi vida entera desde que supe que te tenía en la panza".

Gianinna y Benjamín (Instagram)

"Gracias por ser así, gracias por demostrarme que con vos, hice todo bien, que los errores no son tan terribles cuando te miro. Que todo realmente vale si vos sos así de feliz. Te amo y estoy muy orgullosa de vos", agrgó Gianinna y cerró: "Feliz día a todos los que crean que hoy también es su día".

El domingo se celebró el Día del Niño y Diego Maradona no estuvo con sus nietos Benjamín, Matías (hijo de Diego Junior) y Roma, la hija de Dalma de poco más de cinco meses, a quien el Diez aún no conoce.

En las últimas horas, cuando le preguntaron a la mayor de las hijas de Claudia Villafañe si pronto su padre conocería a su hija, ella dijo que antes tenían que hablar los adultos para solucionar algunas cosas, pero que "falta poco" para que el anhelado encuentro se produzca.

Benjamín y Roma (Instagram)

Mientras, Roma pasó su primer Día del Niño con su abuela materna, su tía Gianinna y su primo Benjamín. Incluso Dalma compartió en su cuenta de Instagram una foto de su beba y su ahijado:"Feliz día a mis bebitos eternos. Que nunca dejen de sonreír y nunca pierdan la capacidad de sorpresa. Los amo para siempre".

Benjamín y Roma (Instagram)

"Feliz día del niño amores de mi vida. Para él ya es su número once y para ella el primero de muchos por venir", escribió Villafañe junto con una postal de sus dos nietos, abrazados.

Fuente: Infobae