Chimbas tuvo su gran “ATR” cumbiero con Pablo Lescano

La fiesta se adueñó de Chimbas la tarde de este frío lunes y retumbó en el río San Juan al ritmo de uno de los padres de la cumbia villera, el popular Pablo Lescano con su grupo Damas Gratis que al grito de su famosa frase “ATR…” hizo corear y levantar las manos a unos 10.000 personas en el Complejo Costanera.

El gran espectáculo llamado “Aposta por la vida” tenía un fin solidario, el recaudar fondos para la fundación sanjuanina que lucha contra la Ludopatía. La previa a Pablo Lescano estuvo a cargo de otras bandas como Pijama Party y King of Banana, pero el ánimo de esa multitud comenzó a levantarse con la ahora conocida cantante Johana Rodríguez, famosa por sus temas “Me vas a extrañar” y “No te creas tan importante” con su anterior banda Viru Kumbierón.

Fiel a su estilo de cumbia romántica, la joven repasó temas clásicos que al son del acordeón, del trombón y la trompeta llenaron de colorido al festival. La gente igual hasta ese momento se mostraba tibia. Es que el frío se sentía y el cielo parecía amenazar con teñirse de lluvia. Aun así, los fanáticos de la cumbia villera se mantenían firme aguardando a Pablo Lescano.

Si hubo alcohol, no se notó. El estricto control de la Policía no dejó margen para que algún joven y adulto burlara el operativo de Tolerancia Cero. Si hasta retuvieron termos, mates y bebidas gaseosas con tal de que no ingresaran ningún elemento que pudiera ser utilizado para agredir.

Promediando las 19.10, cuando ya empezaba a caer la tarde, subió al escenario Pablo Lescano y se desató la euforia al grito de “Y a las palmas de todos los negros…” Al máximo exponente de la cumbia villera no le podía faltar su tradicional atuendo: gorra, campera con capucha, lentes de sol, pantalón deportivo y sus “altas llantas”. Su hermana Romina y su conjunto también estuvieron a tono para dar comienzo a la fiesta con el tema: “Alza las manos”. Los jóvenes y los más grandes, también los niños, dejaron de lado el frío y empezó el baile, mientras coreaban los clásicos de Damas Gratis. El ritmo de cumbia se respiraba de punta a punta en la costanera con los acordes de los archiconocidos temas como “La danza de los Mirlos”, “El humo de este fasito” o “Laura se te ve la tanga”, entre otros. La noche se iluminó con las canciones de Pablo Lescano, que en un parate saludo a su público e hizo delirar con su grito “¡Chimbas ATR, te quiero! ¡ ATR San Juan!”. Fabián Gramajo, el intendente del departamento, sonría campante cerca del escenario.

El cantante de Damas Gratis se dio tiempo hasta de pedir por tres chicos que estaban extraviados. “Donde están los papás luchones”, largó con la mejor onda, para quitarle dramatismo y calmar a esos niños que miraban asustados desde arriba del escenario. Después de la pausa, agitó: “Ahora sí, salten y diviértanse”, y continuó con la segunda tanda de sus éxitos. Entre ellos volvió a cantar “Me vas a extrañar” y “No te creas tan importante”, que hicieron explotar a la gente que cantaba y saltaba. Para cerrar, se despidió pidiendo pogo y con el tema “El viejo de la bolsa”. Así se retiró tras una hora de puro espectáculo y una brillante presentación que no defaudó a nadie pese a que la fría tarde parecía aguar la fiesta. La banda más cumbiera y villera de la Argentina se despedía así de San Juan, no sin antes anticipar por propia boca de Pablo Lescano su posible presencia en la Fiesta del Sol.