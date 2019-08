En Intrusos hubo un extraño error al aire, y Rial reaccionó con un insulto

La puesta al aire del programa de este viernes de Intrusos (América) contó con un insólito error que tomó por sorpresa a su conductor, Jorge Rial, los panelistas y a todos sus televidentes.

Una vez que comenzó a sonar la característica canción de apertura -You're the First, the Last, My Everything, de Barry White- y terminó de salir al aire la placa con el logo del ciclo que el próximo enero cumplirá veinte años, el periodista nunca apareció en escena y el desconcierto se adueño del estudio.

Mientras que Adrián Pallares, Daniel Ambrosino, Angie Balbiani, Débora D’Amato, Damián Rojo, Marcela Tauro, y Guido Záffora esperaban que Rial baje las escaleras del estudio, la música del artista de R&B estadounidense siguió sonando, y esto duró durante una buena cantidad de segundos hasta que el conductor finalmente apareció ante cámaras y evidenció cuál fue el problema: la ausencia del locutor, Fabián Cerfoglio, que no pudo presentarlo al aire y por lo que nunca tuvo la referencia para poder salir detrás de la pantalla de la escenografía.

“¿Qué pasó, boludos?”, preguntó el periodista entre risas y señalándose la cucaracha de su oreja derecha. Luego de que una de sus productoras le informó sobre el error, Rial lanzó una contundente frase: “Ah, nadie se percató de eso, somos veinte y nadie se dio cuenta”.

“Está perfecto, está todo bien, es así, es así. Nos está contagiando el gobierno, estamos todos distraídos y dormidos”, dijo el conductor, quien es opositor a la gestión de Mauricio Macri, para quejarse de la situación.

Cuando el locutor finalmente apareció, el periodista lo recibió diciéndole “bienvenido a la Argentina” y le pidió que por lo menos le haga su correspondiente entrada.

Rial se colocó detrás de escena, Barry White volvió a sonar bien fuerte y Cerfoglio presentó al conductor.

“Viernes, llegó el viernes. Poné el entorchado, caliente, hot. Arranca una nueva emisión de Intrusos casi veinte años, el buque insignia del espectáculo. Con ustedes, el capitán de la embarcación, el único: Jorge Rial”, gritó el locutor para que el padre de More vuelva a bajar las escaleras.

“Bien, ahora sí, lo anterior fue grabado. Fue un blooper. Es viernes y hoy la ponemos”, exclamó el periodista para reabrir su programa.

Exitoína