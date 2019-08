Baby Etchecopar, durísimo con Tinelli por sus críticas a Macri

Baby Etchecopar ya había demostrado su desazón luego de la victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las PASO. “Se terminó la Argentina ayer. No es agorero. Sea cual fuera el camino, por más de que la gente se arrepienta, ya está perdida. Tuvimos una posibilidad de entrar en la República y la perdimos. Seguimos siendo Argentina. Ahora viene lo peor porque está la Cámpora, viene la persecución, viene 678”, había asegurado el día posterior a las elecciones.

Luego se encargó de criticar a los periodistas que, según él antes "le chupaban las medias" al Presidente, y que ahora "cambian de bando". "Yo lo voté a Mauricio, pero el pueblo no se equivoca, uno es el que se puede equivocar y hay que hacer una autocrítica. Yo creo que aprovecharon la volteada para matarlo. Lo están matando, y hay una gran cantidad de periodistas panqueques”

Pero ahora, Baby apuntó directamente contra Marcelo Tinelli, quien tras hacer una llamado a la reflexión, cuestionó la actitud de Macri ."Hay una puja entre Tinelli y Macri que no tiene que ver con nada de lo que dijeron", comenzó Etchecopar y añadió con dureza: "Bajate del Pony Tinelli. Comentaron lo que dijiste y a nadie le importó. No te creas que sos un pedo del Papa. Hacés bailar a la gente, no sos generador de nada".

"Tampoco te creas que ponés y sacás presidentes como hace 20 años atrás. La gente en ese también cambió el balero. Vos preocupate por el circo que armaste, si se pelean entre mujeres, entre hombres y dejá el gobierno para los que saben. ¿Ok? Terminala", lanzó casi a modo de advertencia contra el conductor de ShowMatch.

"Me parece muy riesgoso y muy autoritario, tratar a la gente de insanos, aparte que se entra en un proceso de estigmatizacion de los enfermos mentales que es muy discriminatorio, o de idiotas, o decirle que no le vas a dar mas nada, como si fuera un regalo que le sacás", habría expresado Tinelli en Twitter.

