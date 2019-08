Los Gardelitos en San Juan: rock chabón, agite y fiesta Sudaka

Por Pablo Amado

Los que sienten el rock and roll en las venas entenderán que el agite de barrio y la fiesta sudaka son dos caras de la misma moneda. Y que esta noche se juntaron en el mismo lugar rodeados de banderas, pogo y temas que plasman la realidad de las calles en el arte barrial.

De hecho no quedó nada por tocar, sonaron desde canciones inolvidables del legendario Korneta Suarez a los más recientes.

El público estaba desde temprano esperando entre cervezas y otras cosas el inicio del recital, que por suerte arrancó temprano. Cuando Eli Suárez y su guitarra salieron al frente del escenario para cantar los primeros temas en Hugo Espectáculos no daba lugar para un alma más. Era mucha la expectativa por ver a Los Gardelitos, que después de un largo tiempo de espera volvieron a San Juan para decir que “Ahora es nuestra la ciudad”.

La sonrisa de Gardel iluminó por más de dos horas de recital a los que pudimos ver el regreso de los de Bajo Flores, que tienen en sus espaldas más de 20 años de trayectoria y que se nota. El sonido fue madurando, pero la voz de los barrios nunca se perdió.

La renovada formación con Jerónimo Sica (ex Viticus) en batería, Yamil Salvador (ex Guasones) en guitarra y coros, Pablo Ponch Fernández en bajo y el obviamente conocido vocalista y guitarrista Eli Suarez consagraron una noche sin precedentes.

A lo largo de dos horas, los Gardeles brindaron un show contundente que recorrió temas de todos los discos. Desde los más recientes (“Oxígeno”; “Ciudad Oculta”) a los más clásicos, que llevan la marca registrada de Eduardo “Korneta” Suárez, antiguo líder del grupo devenido en mito urbano luego de su muerte.

“Korneta no se murió, Korneta no se murió está tocando con Pappo la puta madre que lo parió” fue lo que cantó el publico sanjuanino ante el recuerdo del músico que nunca ha de faltar.

El rock and roll en Argentina es del barrio. Y para no entrar en discusiones sobres clichés del rock tribunero y las identificaciones que se vuelven polémicas, vamos abstenernos a las letras que absorben la calle y la devuelven en arte. Y pese a quien le pese lo que vemos no siempre es agradable, pero si esto no te convence “ándate a vivir a Nueva York”.