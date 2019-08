Hoy se cumple dos años de un hitazo de Paulo Londra ¿Se lo dedicó a su ex?

Paulo Londra es el artista del momento. No solo por ser el músico que más convocatoria tiene en Argentina sino porque sus canciones son reproducidas en todo el mundo por millones de fanáticos. El cordobés acaba de grabar un tema junto a Ed Sheeran y en tan solo una semana ya tiene 4 millones de reproducciones a través de su cuenta de youtube.

Sin embargo, hace dos años Londra no pasaba un buen momento sentimental tras la separación con una ex novia que tenía en el barrio donde vive actualmente. Tanto fue el dolor que le causó que le compuso una canción. La misma se llamó "Me tienes mal". En este tema cuenta como se sentía tras la ruptura amorosa y lo difícil que le costó salir adelante.

En cuanto al nombre de la chica que le rompió el corazón a Paulo Londra poco se sabe. Algunos afirman que ella vive cerca de su casa y que el noviazgo que tuvieron fue muy intenso. Cada vez que le preguntan al cantante por la musa inspiradora del hitazo que cumple dos años, el joven cordobés suele ponerse nervioso y la respuesta que brinda siempre son cortas. ¿La seguirá amando?