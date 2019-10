A no, Barbie Pucheta dándote la espalda y esperándote para…

View this post on Instagram

Una rubia por ir a entrenar ud83dude02ud83dude02ud83dude02 Posta que todavu00eda paso por el espejo y no me reconozco ud83eudd26ud83cudffbu200du2640ufe0f Alguien mu00e1s se tiu00f1u00f3 hace poco y le pasa lo mismo??? No me digan que esta calza de @magherropadeportiva no es lo mu00e1s? Me animu00e9 a la estampa de reptil y creo que la amo ud83dude02u2764ufe0f