Habló Luciano Castro: qué dijo del escándalo de las fotos

Fue el tema central a principios de este mes y sus imágenes se convirtieron en tendencia en las redes sociales a partir de la difusión de sus fotos íntimas. Por eso, Luciano Castro, el hombre en cuestión volvió a hablar del momento que está viviendo junto a Sabrina Rojas y sus hijos.

“La estamos pasando mal de verdad”, dijo en una breve nota con el cronista de Los ángeles de la mañana que se vio este lunes en el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de El Trece. Esta declaración se suma a las ya manifestadas días atrás cuando en dialogo con el periodista reconoció que “no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”.

Vale recordar que el artista es padre de Mateo, de una relación anterior, y de Esperanza y Fausto, frutos del amor con su actual mujer. A propósito de la actriz, se tomó con humor las preguntas que le hacían en sus redes sobre el tema, al tiempo que le quitó dramatismo a la situación.

“A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes, ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho. Y solo tengo para decir ‘Gracia Dio’ por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro”, expresó la ex participante del Bailando.

Luego, Sabrina Rojas en su visita a Intrusos explicó: “Estuvimos separados casi tres meses, y en ese tiempo cada uno hizo de su culo un pito, literal. Somos personas jóvenes... Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”.

Y se sinceró: “Blanqueamos qué habíamos hecho cada uno por su lado. Me contó que se había sacado unas fotos en Instagram. Me shockeó. Le dije: ‘sos boludo’. Tenía cero confianza con la mujer. Tenemos el historial de las personas con las que Luciano habló y tenemos indicadores. Él no borró nada. Está todo. Cuando me mostró lo que había hecho, dije ‘nos van a exponer’. Claro que me enojé. Era obvio que no lo iban a cuidar”.

Recordemos que la semana pasada, Luciano Castro decidió recurrir a la justicia para pedir una orden que básicamente prohíba la difusión de las imágenes del actor desnudo, en todas sus formas. De esta forma, la pareja dejó en claro que accionará contra cualquier medio que siga difundiendo las imágenes en las cuales se ve al actor desnudo y con su rostro descubierto.