Matías Ale: “Sentía que Florencia Peña era la Virgen María”

La vida de Matías Alé tuvo un giro de 180 grados en 2015, cuando fue derivado a una clínica psiquiátrica a causa de un brote psicótico con delirio místico. Sin embargo, lejos de cargar con un peso por lo que le tocó vivir, el actor recuerda aquella época de su vida sin vergüenza y hasta agradece haber pasado por esa situación.



“Si yo no hubiera pasado por eso me hubiera pasado algo peor. La locura es como que potencia lo que sos: si sos buen pibe potencia tu bondad, si sos un garca al revés. A mí me potenció en que de un día para el otro me sentí el Espíritu Santo, sentía que era Dios. Como que sentía que tenía una conexión directa con el chabón de arriba”, contó Alé durante su paso por PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.



En ese sentido, recordó que estuvo 45 días internado y luego reingresó a la clínica por una recaída. Según su testimonio, la locura “bien tratada es maravillosa”. Y explicó: “Volverse loco no es para cualquiera. Como decía Hemingway: volverse loco no es para cualquiera, y los que pasamos por eso sabemos que está buenísimo. O sea, lo digo bien, no es que estoy haciendo apología de la locura”.