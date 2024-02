Era promesa del tenis, no pudo explotar por falta de recursos y hoy enseña el deporte en Hong Kong

Ruli es hijo de Raúl Guardia, destacado entrenador de tenis que falleció en enero del 2012. Su mamá Erika Olivares también fue profe de tenis en Banco Hispano. Su abuelo creó la primera escuela de tenis en San Juan.

Ruli desembarcó en el exótico destino asiático después de pasar varios años en España, a donde llegó cuando tenía 15 años. La idea de emigrar de Argentina tenía que ver con el sueño de transformarse en profesional y disputar prestigiosos torneos, pero la situación económica no lo ayudó del todo.

"Yo en España daba clases en Madrid, y al mismo tiempo jugaba torneos. Me iba manteniendo como podía. Pero no era fácil, a veces no se daban los resultados y también tenía que jugar una cierta cantidad de torneos para intentar dar el salto. Tres torneos en un año no es mucho, y yo trataba de buscar países económicos, que sean más accesibles para competir. Me hubiese encantado recibir ayuda, algún tipo de apoyo; vi que en San Juan apoyaron a muchos deportistas en el último tiempo", expresa el joven.

Después de España, el deportista estuvo viviendo algunos años en San Juan hasta que surgió la posibilidad de cruzar el charco para aterrizar en China, en un destino conocido en todo el mundo por los negocios, el turismo y la gastronomía: "Cuando me sale la oportunidad estaba trabajando en mi provincia y no lo dudé. Se trata de una experiencia nueva, con una cultura diferente, todo un desafío. Y aquí estoy, metiéndole".

Al tenis lo llevo en la sangre. Mi familia fue mi motivación e inspiración de chiquito. Pensé que no me iba a gustar, y al final me encantó.

Además de conocer el tenis como la palma de su mano, Ruli estudió el profesorado de la disciplina y actualmente tiene Nivel 1. También realiza distintos cursos para formarse aún más en lo que tanto ama. De hecho, hasta se capacitó en inglés para una mejor comunicación con sus alumnos. "La adaptación fue muy dura y sigue siendo, en todos los aspectos (risas). Por suerte se habla inglés y chino cantonés, pero en general todo inglés. Yo me vine sin saber nada de inglés, que es la parte que más cuesta y sigue costando, pero estoy tomando algunas clases a distancia. Sé algunas palabras en chino, porque soy muy curioso", señaló.

Sobre la comida y tu vida diaria contó que es muy diferente a la que tenía en San Juan. El tenista trabaja de lunes a sábado, mañana y tarde, y en sus ratos libres pasa tiempo con su novia, su gran sostén en el país asiático. "Hong Kong es un país muy interesante. Tiene unas vistas hermosas, playas que están buenas. Me vine solo y al tiempo vino mi novia, que con el apoyo de ella el día a día es mucho fácil. Le agradezco todos los día. Nosotros vivimos en nuevos territorios que sería más al norte de Hong Kong", comentó.

En marzo juego otro nacional que es el más grande de Hong Kong. Hoy estoy más enfocado en el trabajo. Pero amo la competencia y cuando hay algún torneo cerca estaré ahí para moverme y divertirme.