Estos signos le están dando vueltas a su ex para reconciliarse: ¿estás entre ellos?

Tauro

A pesar de que los nativos de este signo son un tanto rencorosos, no dudan de dar segundas oportunidades en materia de amor, porque no les gusta experimentar con lo desconocido. A ellos los verás buscando nuevamente a antiguas parejas con las que se sintieron a gusto, solo porque no quieren empezar de nuevo una relación en la que no saben cómo serán tratados.

Virgo

Para ellos las segundas oportunidades ya es una costumbre, tanto que hasta se permiten terceras o cuartas oportunidades, porque para ellos es complicado acercarse a una persona o enamorarla fácilmente. Por eso suelen engancharse mucho cuando encuentran la comodidad o el amor correspondido a su manera. Les gusta evitar problemas, por eso aguantan muchas situaciones.

Capricornio

Ellos son muy traviesos, por lo que volver con un ex se les ha convertido en un hábito que muchos ya les conocen. Pero cuando buscan esa segunda oportunidad son más cuidadosos para evitar ser lastimados. Se reservan más comentarios o pensamientos y por tanto, parecen que fueran otra persona. Sin embargo, cuando abren sus brazos los hacen con sinceridad.