Un grupo de amigos fabrica bolsas de dormir para la gente que vive en la calle

Hoy vino @marcospi96 junto a su equipo del club a hacer bolsas de dormir! ud83dudc99Mientras giraban unos mates lograron hacer 32! Ru00c9CORD en producciu00f3n de bolsas en la historia de APUA! ud83dude4cud83cudffcud83dudcaaud83cudffc Muchas gracias equipo! . Contu00e1ctanos por md si queres organizar una jornada de producciu00f3n con tus amigos y junto a APUA! #solidaridad #abrigoparaunamigo #amor #voluntarios #invierno #buenosaires #argentina