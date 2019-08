Revelador: las chicas de estos signos son las más amadas

Libra: Las mujeres libras son muy tranquilas, sensuales y demasiado leales, son las más amadas del zodiaco, por tal motivo suelen ser amadas con mucha facilidad.Incluyen a su pareja en su vida social, dándole su puesto. Tienen relaciones duraderas, evitan los conflictos y son muy positivas.



Cáncer: Suele ser enamoradiza, sin embargo, sabe como cerrar su corazón pronto de tal forma que realmente le cuesta enamorarse, por lo cual bloquea cualquier proceso que la haga entregarle el corazón a un hombre.



Géminis: Son muy curiosas y despistadas, pero cuando logras tener su atención no dejará de ser especial contigo, ahí te darás cuenta que de verdad le interesas mucho. Ella va a querer conectarse y estar contigo, pero no trates de atarla, será lo peor ya que buscará poner su atención en otra persona o en otra cosa.



Capricornio: Ellas se llevan el premio a las mujeres mas duras de conquistar. Suelen ser ex extremo pragmáticas y no se dejan convencer por los tradicionales detalles como los chocolates, las flores y los peluches; tampoco te la ganarás llevándola a lugares “especiales” para sorprenderla, pues ella se enfoca en ver más allá.



Tauro: Las mujeres de Tauro siempre quieren tener una relación perfecta, necesitan ser amadas y una vez que lo consiguen acaban por ser las más apasionadas del zodiaco. Están etiquetadas como las más tercas, pero también serán las más divertidas y amigables, te será genial pasártela con ella. Sin duda alguna es muy difícil no amarla.