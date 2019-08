¡Atención! Este es el ranking de los signos más peligrosos

Libra

Si conoces a un Libra, sabías perfectamente que este lugar iba a ocuparlo él. Los Libra son los últimos en el ranking porque es el signo más justo y más pacífico de todo el Zodiaco. Libra se caracteriza por ser la empatía y el encanto en persona y jamás se perdonaría hacerle daño a nadie. Es esa persona que probablemente comprenda tus defectos antes que tú mismo.

Esa persona que se preocupa siempre porque todo su alrededor esté lo más a gusto posible. Un Libra jamás te hará daño a propósito. Y si te hace daño sin querer, jamás se lo perdonará en la vida. De verdad, le duele más a Libra el hecho de haberte hecho daño, que a ti el mero daño que te haya hecho. Libra nunca perdería su tiempo pensando en un plan maquiavélico de venganza.

Acuario

Acuario es un signo que es conocido por ser bastante rebelde y por ser amante del peligro. Le encanta poner su vida en riesgo, pero eso no significa que quiera poner tuya también. Acuario nunca quiere líos ni movidas con nadie. Es de los que defiende el “vive y deja vivir”. Y tampoco es de los que se obsesiona con la venganza…

Está claro que no va a olvidarse de las traiciones, así como si nada, pero tampoco va a utilizar su valioso tiempo en pensar en un plan para poder vengarse. El único peligro de Acuario es aquel al que te enfrentas cuando tienes que vivir alguna aventura junto a él/ella. Quizás no es tan empático y con tan buen corazón como Libra, pero eso no significa que le guste ir por ahí rompiendo corazones y haciendo daño a los demás. Acuario es más de vivir su vida sin que nadie le moleste y sin molestar a nadie.

Piscis

Piscis es una persona demasiado sensible como para ir haciendo daño a los demás. Tiene un corazón lleno de bondad y de generosidad. Siempre mira antes por el bienestar de los demás que por el suyo propio y por eso mismo, jamás se permitiría a sí mismo hacerle daño a alguien. El único peligro que tiene Piscis es que es un signo de agua muy emocional, hay veces que es bastante impredecible y es muy difícil detectar cuando tiene algún problema contigo.

No es que no sea sincero, sino que hay veces que se guarda las cosas demasiado y al final eso, quieras o no, puede llegar a ser algo tóxico y peligroso. Si no fuera por este pequeño detalle, seguro que seria el signo menos peligroso, pero no se puede tener todo… Además, debido a ser tan emocional, Piscis tiene un lado un poco dramático y manipulador que puede ser también algo peligroso…

Sagitario

Sagitario es el optimismo y la buena vibra en persona. No tiene ni una sola gota de maldad en su cuerpo. Siempre tiene una sonrisa para cada ocasión, siempre tiene la energía positiva que es necesaria para seguir hacia delante. Sagitario trabaja muchísimo para llegar a sus sueños y para conseguir eso que siempre ha deseado. Aunque también es cierto, que a veces le pierden las formas y la impulsividad. No es que actúe con maldad y que esté deseando hacerle daño a alguien, pero a veces pierde la fuerza por la boca.

No tiene filtro entre mente y boca y eso es lo que le puede hacer ser alguien peligroso. No piensa en la repercusión que pueden tener sus palabras, no se fija si va a hacer daño a alguien o si quizás esas palabras no son bien entendidas por los demás… Pero bueno, que quede claro que su intención desde el principio no es hacer daño a nadie. Avisados quedáis.

Tauro

Tauro es un signo que, aunque al principio parezca bastante peligroso, cuando le conoces bien, sabes que detrás de ese duro caparazón, solo existe un corazón enorme. Tauro tiene paciencia para aguantar a cualquiera y tiene muchísimo cariño para dar a los suyos. Si, el toro puede ser muy bueno cuando quiere, pero cuando se enfada… Cuando se enfada puede llegar a ser MUY peligroso. Si Tauro dice algo, hay que llevarle la razón en todo momento y como intentes llevarle la contraria es capaz de darte mil y un motivo para demostrarte que solo él puede llevar la razón. Tauro de buenas, puede llegar a ser el más bueno del Zodiaco, pero cuando está de malas es cuando sale su lado más peligroso a la luz. Pero bueno, menos mal que tiene mucho control y sabe controlarse cuando le están tocando la moral…

Géminis

Géminis es uno de los signos más inteligentes. Tiene ingenio e imaginación para cualquier cosa y lo mejor de todo es que aprende súper rápido. Géminis es flexible y es capaz de adaptarse a cualquier situación rapidísimo. Es cierto que quiere el bien para todo el mundo y que su misión en la vida no es hacer daño a nadie, pero cómo le hagan daño a él/ella, que se prepare. No es el signo más vengativo, pero si que le gusta pagar con la misma moneda y le gusta poner a todo el mundo en su lugar.

Géminis no busca hacerte daño, simplemente quiere dejarte las cosas bien claritas y quiere que tú también sufras de la misma manera que él/ella sufrió. Ni más ni menos. Además, esa dualidad que tanto le caracteriza, le hace ser un poco impredecible… Un rato puede amarte y al segundo puede ser su peor enemigo. Esa dualidad también tiene un toque de peligrosidad, pero en cuanto logras entenderle, el peligro desaparece.

Cáncer

Con Cáncer pasa algo parecido a Géminis. Debido a esos cambios de humor y a esa dualidad, son personas muy impredecibles, por lo que, desde un principio, te puede hacer sospechar bastante. Aunque también es cierto que cuando le conoces bien sabes que no es nada peligroso y que solo quiere hacer el bien a los demás. Tiene muchísimo amor para dar y regalar y es bastante familiar. Pero, tampoco es tan bueno como parece.

Cáncer tiene una vena dramática que es bastante peligrosa… Y sí, parece que es el amor en persona, pero como se le cruce un cable o como le hagas algo que no le cuadre, es capaz de preparar una venganza bastante peligrosa. Con Cáncer, las apariencias engañan bastante. Porque sí, de buenas, es el mejor de todos, pero de malas es mejor no conocerle. Es muy emocional, y por sus emociones es capaz de manipular a cualquiera…

Virgo

Virgo es conocido por ser una persona súper cuadriculada y bastante cabezota. Como algo no salga cómo él/ella quiere, se lía una bien gorda. Menos mal que es bastante paciente, sabe mantener la calma y no manda a la mierda al primero que le lleve la contraria. Pero el verdadero veneno de Virgo reside en sus palabras. Y es que a veces es tan directo y tan crítico que hace daño a la gente con lo que suelta por su boca.

Si a Virgo no le gusta lo que llevas puesto, no le gusta tu actitud o piensa que has hecho algo mal, va a ir directo a atacarte y a decirte todo lo malo. Pero a todo esto, también hay que añadir que a Virgo le cuesta mucho perdonar y olvidar. No es el signo más vengativo del Zodiaco, pero si que es bastante rencoroso. Si le haces algo malo a Virgo hoy, se va a estar acordando hasta 2025 o incluso más… Virgo es bastante peligroso por ser tan crítico y tan rencoroso…

Capricornio

Con Capricornio pasa algo similar que como con Virgo. Le cuesta muchísimo perdonar y olvidar y es bastante rencoroso. Además, los Capricornio son personas muy tercas y muy controladoras. Creen que solo ellos pueden llevar la razón e incluso a veces son un poquito sabelotodo. El peligro viene cuando algo se le mete entre ceja y ceja.

Como alguien se atreva a llevarle la contraria o simplemente a decirle que no va a ser capaz de conseguirlo, Capricornio es capaz de matarlos con la mirada y de dejarles las cosas bien claritas. Pero es que lo mejor de todo, es que Capricornio es un signo súper pesimista, oscuro y muy paciente. Como quiera vengarse de ti, estás totalmente perdido… De verdad, la inteligencia de Capricornio junto con su paciencia, son capaces de crear el peor plan de venganza que hayas visto nunca.

Aries

En la tercera posición está Aries, una persona que le encanta el peligro y que es bastante competitivo. Lo único que desea es ganar, quedar en el primer puesto y disfrutar viendo a los demás perder. A Aries no le sirve el segundo puesto, quiere ser el ganador y no hay más. Además, Aries es una persona que tiene muy mal carácter y es tan impulsivo que le hace tener un pronto muy agresivo.

Como Aries tenga un mal día o solamente un mal rato, es capaz de pagar con cualquiera su enfado. Y lo paga bien caro… Es muy peligroso sobre todo por esa impulsividad y por ese fuerte carácter. Cuidado si te vas a meter con Aries, porque no va a ser plato de buen gusto. Además, los Aries son personas que enseguida se ofenden y que tienen súper poco aguante…

Leo

Ahora vamos a hablar de Leo, un signo que ama el poder y que le encanta mandar a todo el mundo. Leo tiene una personalidad tan dominante, que a veces puede llegar a ser un poco arrogante. Que sí, que Leo tiene encanto natural y que tiene muchísimo amor para dar a todo el mundo, nadie dice lo contrario. Pero todo lo que tiene de bueno, lo tiene también de peligroso.

Leo es un signo que conecta muy bien con las personas y es capaz de conocerlas a la perfección. Conoce perfectamente cuáles son sus virtudes y sus defectos… Y cuando tiene que hacer daño a alguien, sabe perfectamente dónde más le duele. Esto es lo que le hace ser un signo tan peligroso. Además, igual que Aries, Leo es una persona súper impulsiva, con 0 paciencia y con muchísimo carácter. Hay que saber cómo tratarle porque puede ser mucho más peligroso aún…

Escorpio

No iba a ser otro… Estamos hablando del signo más peligroso, de un signo que ya en cuanto le conoces sabes que hay mucha maldad dentro de él. Un signo que transmite muchísima desconfianza y muchísima maldad. Los Escorpio son personas MUY poderosas, ya sea para bien o para mal (aunque normalmente es para mal…). Pero, sobre todo, los Escorpio son personas SÚPER rencorosas y vengativas, eso es lo que les hace estar en el número 1 de este ranking.

Lo peor de todo, es que son muy manipuladores y son capaces de hacer y deshacer a su antojo y de manipular a las personas como más les apetezcan. Cuidado con Escorpio, porque de verdad puede llegar a ser muy peligroso. Con Escorpio es mejor estar de buenas SIEMPRE y evitar los problemas siempre que sea posible.