El show debe continuar: Gimnasia-Boca ya tiene fecha

Alertados por los rumores, el entrenador de Gimnasia de La Plata, Néstor Gorosito, manifestó que se sienten "perjudicados por la situación" y deslizó que el encuentro debería jugarse en el "Bosque", ya que ellos no tuviernon nada que ver con los incidentes.

Para dicha fecha, el partido que estaba programado por las semifinales de Copa Argentina entre el "Xeneize" y Patronato también será cambiado. Según fuentes de la AFA, este enfrentamiento podría disputarse siete más tarde de lo que estaba previsto.

La palabra del hijo del hombre fallecido en las inmediaciones del estadio de Gimnasia de La Plata

Luego de la represión policial en la noche del jueves en el partido entre Gimnasia de la Plata y Boca Juniors, habló el hijo del hombre fallecido por un paro cardiorespiratorio y negó que su padre tuviera problemas cardíacos preexistentes, tal como había afirmado el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

"Mi viejo estaba en la popular con mi hermana, los dos nenes y con su hermano. Cuando salió con los nenes (de la cancha) se descompuso, no sabemos qué pasó. No podían respirar. Estaba todo cerrado y salió como pudo. Mi viejo estaba desperado por los nenes, porque no podían respirar", comenzó diciendo Sergio, hijo de César Regueiro, el hombre de 57 años fallecido en las inmediaciones del Estadio Juan Camilo Zerillo.

Berni había declarado a la prensa que Regueiro sufría de problemas cardiorespiratorios, sin embargo Sergio negó esa afirmación. "Que se haga justicia. Que dejen de hablar los que dicen que tenía problemas (cardiorespiratorios), no tenía problemas de nada. Mi viejo falleció adelante de los nenes, vieron todo", comentó.