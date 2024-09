La empresa de un magnate que invirtió en San Juan registró pérdidas de $23.000 millones

A la luz de los últimos resultados de su balance anual que acaba de publicar en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV), dicha estrategia no parece tener efectos positivos en sus resultados financieros.

De hecho, el informe muestra una fuerte pérdida por más de $23.000 millones e ingresos por $328.546 millones que estuvieron un 1% por debajo del que registró en el 2023.

En el caso de su EBITDA ajustado, fue de $183.970 millones, marcando un 34% de incremento con relación al del año pasado y que fue impulsado por los segmentos de Centros Comerciales y Hoteles.

Según consta en el informe del grupo dueño de los principales shoppings del país, la pérdida se debió "a cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión".

Pero el fuerte resultado negativo también muestra que sus estrategias comerciales no vienen teniendo el efecto que sus ejecutivos esperan, en especial en lo referido a maximizar el retorno a sus accionistas a partir de generar un crecimiento sostenible del flujo de fondos e incrementar el valor de largo plazo a través del desarrollo y operación de propiedades comerciales.

El holding intenta seguir creciendo a través de la adquisición y desarrollo de propiedades comerciales y de poner en valor su reserva de tierras con ubicaciones premium para continuar expandiendo su portafolio con proyectos de usos mixtos que, a la luz de sus balances deberían ser extendidos en el tiempo.

En el marco de la misma estrategia, IRSA continuará sosteniendo su inversión en el Banco Hipotecario, la principal entidad bancaria de préstamos hipotecarios de Argentina por entender que puede lograr buenas sinergias a largo plazo con un mercado hipotecario desarrollado.

De igual forma, busca inversiones fuera de Argentina que representen una oportunidad de apreciación del capital a largo plazo, en el marco de un escenario económico local signado por importantes acontecimientos políticos, con un primer semestre de volatilidad e incertidumbre propia del proceso electoral y un segundo semestre con una nueva administración que promete un cambio de ciclo económico, enfocado en reducir la inflación, controlar la emisión monetaria y alcanzar el equilibrio fiscal.

Las inversiones de Elsztain en San Juan y su perfil

Eduardo Elsztain, quien controla los shoppings de todo el país y es propietario de la corporación IRSA y del Banco Hipotecario, entre otros. A principios de abril se conoció que el empresario invirtió en la provincia cuando desembolsó casi cuatro millones de dólares en la futura mina de oro Hualilán, ubicada en Ullum.

Cabe destacar que la llegada de Elsztain a la industria minera sanjuanina y argentina se dio en marzo de 2016, cuando le compró el 51% de la mina Casposo a la firma australiana Troy Resources por U$S 3 millones y un compromiso de U$S 10 millones en estudios para volver a hacerla rentable. Un año más tarde, desembolsó U$S 1 millón para aumentar su participación al 70%. Además de la mina sanjuanina, la firma cuenta con una serie de proyectos en Río Negro y Santa Cruz.

De acuerdo a lo adelantado por la compañía minera, Elsztain había señalado su intención de adquirir una mayor participación en Challenger, sujeto, entre otras cuestiones, a los requisitos de financiación de la compañía. De esta forma el empresario vuelve a invertir en la mineria sanjuanina, como lo hizo hace unos años con la mina Casposo, en Calingasta.

La noticia trajo esperanzas al sector minero, y particularmente al proyecto minero ullunero que recibe una fuerte inyección de fondos con esta operación. La directora ejecutiva de Challenger Gold, Sonia Delgado; dijo a Tiempo de San Juan que con la adquisición del 5% de acciones, Elsztain pasa a ser un nuevo Director de la junta de Challenger Gold.

“Con seguridad esta incorporación puede resultar atractiva para otros inversores, ya que esto demuestra que Hualilán es un activo valioso y viable para entrar en producción. Elsztain es un empresario reconocido no solo en Argentina, sino en el resto del mundo y tiene un equipo con vasta experiencia en minería”, dijo Delgado.

De acuerdo a lo informado, la inversión estratégica ha proporcionado una inyección inmediata de efectivo de 5,6 millones de dólares australianos, con la opción de inyectar potencialmente 9,3 millones de dólares australianos adicionales sujetos a ejercicio. “Este financiamiento permite que Hualilán continúe avanzando agresivamente mientras continúa el proceso de Financiamiento Estratégico”, dice el comunicado. De todos modos, desde la empresa aclararon que la empresa no está en venta, por lo que se infiere que se trata de la incorporación de socios estratégicos.

Eduardo Elsztain es el dueño de los principales shoppings del país. A través de su desarrolladora IRSA controla desde el Abasto, hasta el Alto Palermo, DOT y Patio Bullrich, pasando por centros comerciales en Mendoza, Rosario, Córdoba y Neuquén, entre otros.

También es propietario de varios edificios de oficinas (el Rulero, República, Bouchard) y hoteles (Llao Llao, Sheraton Libertador), es accionista y maneja el Banco Hipotecario y es dueño de Cresud, una de las mayores compañías agropecuarias del país, con 27 campos con aproximadamente 622.256 hectáreas distribuidos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Por si fuera poco, también controla un poderoso grupo comercial en Israel.

Con información de IProfesional