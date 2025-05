El gobernador fueguino Melella llamó "atorrante" a Sturzenegger y "viejo provocador" a Espert

“No vamos a perder sólo puestos de trabajo de la industria. Esto va a afectar a la logística, al taxista o remisero que llevan trabajadores; a los comerciantes, porque los trabajadores se van a quedar sin sueldo y no van a gastarlo", sostuvo el gobernador, que habló de una chance de que más del 60% de los trabajos vinculados a la industria desaparezcan.

Ayer, en un claro anuncio de campaña cuyo rostro fue Manuel Adorni, primer candidato a legislador porteño, se comunicó la eliminación de impuestos a celulares y otros productos electrónicos importados.

Hasta ahora los importados tributaban 16%, pero el Gobierno anunció este martes que el arancel se reducirá a la mitad con la publicación del decreto y el 8% restante se eliminará el 15 de enero de 2026, junto con la reducción de impuestos internos.

"La determinación del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego", dijo a Clarín ayer el gobernador fueguino, Gustavo Melella.

Melella además no se mostró sorprendido por el anunció de la gestión Milei. "Lo veníamos advirtiendo: esta medida responde al acuerdo con el FMI, en el que se exigía eliminar los supuestos beneficios otorgados a nuestra provincia".

Algunos pronósticos hablan de más de 6 mil puestos de trabajo directos en riesgo, cifra que crece si se tiene en cuenta los empleos indirectos que genera la actividad fabril en Río Grande y Ushuaia, las principales ciudades de la isla grande de Tierra del Fuego.

Melella también respondió las criticas de Sturzenegger, que esta mañana manifestó que por culpa del régimen industrial fueguino se pierden más de 60 mil puestos de trabajo en todo el país.

"Hay que analizar el tema desde la óptica del equilibrio general. Es cierto que la menor protección pueda reducir algún empleo en la isla, pero el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero 'extra' en el bolsillo que gastarán en otras cosas", sostuvo.

Y agregó: "¿Cuánto empleo creará ese gasto adicional? Mucho más que los que se pierden, porque el ensamblaje es una actividad poco mano de obra intensiva, por ejemplo, relativo a servicios. En alguno momento habíamos hecho una estimación y la pérdida neta de empleos por el régimen de la isla para el total del país era de unos 60.000 empleos".

Me gustaría compartir tres reflexiones sobre la reducción de la protección a productos electrónicos, que implícitamente implican una reducción del régimen de protección de Tierra del Fuego (que se suma a la importación libre de aranceles por courier). Mis reflexiones tienen que… pic.twitter.com/gDLhX1xu9P — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 14, 2025

Melella le respondió sin metáforas. "Sturzenegger es un tremendo atorrante. Si un ministro dice eso, es un atorrante o un ignorante. Les pido a los de su partido que le expliquen que no somos eso ¿Tiene que haber una sola actividad productiva? No conocen la provincia”.

“Con esa ignorancia, más la malicia que tienen, perjudican a una población. Lo hacen con nosotros y con otras provincias, cuando abren indiscriminadamente las importaciones. Espero que los legisladores y diputados de La Libertad Avanza le manden el mapa y las actividades productivas a Sturzenegger”, manifestó.

Además, le pegó a Espert: “Es un viejo provocador e ignorante, que opina desde el microcentro porteño ¿Se dan cuenta de lo ignorantes que son? No saben de Almanza, de Tolhuin, de Río Grande. Esos están tomando medidas en el país, y es grave”.

El diputado de Provincia de Buenos Aires había salido a cruzar al gobernador fueguino en X. "Caradura ¿Vos decís que si un celular en Argentina no cuesta el doble de lo que vale en el mundo desparece Tierra del Fuego? Los celulares que hacés ahí tienen valor agregado 0. Son solo impuestos", lanzó Espert, que acto seguido hizo sus propuestas para mejorar la economía fueguina y, de paso, se quejó de los hoteles de la isla.

"Te tiro ideas realmente progresistas para los fueguinos. Tenés la 2da reserva de gas más grande de Argentina pero no adheriste al RIGI, podrías hacer petroquímica pero tampoco adheriste al RIGI, podrías hacer acuicultura pero no la desarrollás, la hotelería deja mucho que desear, tenés el puerto de acceso más cercano a la Antártida por donde pasan continuamente los cruceros que van más al sur con lo cual podrías generar frescos para aprovisionarlos pero no lo hacés", enumeró. En rigor, los cruceros ya pasan por el puerto de Ushuaia para hacer viajes a la Antártida y otros destinos de los mares del sur.

Nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego. — Gustavo Melella (@gustavomelella) May 13, 2025

Espert, que tipeó mal el nombre de la capital fueguina Ushuaia, además propuso que Río Grande, la otra ciudad fabril de la provincia, sea la ciudad administrativa de la isla y así "liberar a Usuhaia (sic) del hacinamiento que sufre para permitir el turismo en serio ahí". En otras palabras, una suerte de desalojo administrativo de la capital para que los empleados públicos se muden al norte.

"No nos tomes por boludos", reclamó el diputado bonaerense, presidente de la estratégica comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y uno de los potenciales candidatos libertarios en Provincia en octubre.

La UOM anunció un paro total

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de la ciudad de Río Grande, decretó un paro total de actividades por tiempo indeterminado a partir de este martes 14 de mayo a las 12 horas. Es en respuesta directa a los anuncios del Gobierno Nacional sobre la eliminación de aranceles para productos electrónicos importados, lo que podría traducirse en miles de despidos en las fábricas fueguinas que se dedican a ensamblar electrónicos.

Según se informó a través de un comunicado oficial, la medida será acompañada de una movilización masiva con movilización al centro de la ciudad. La marcha será, señalan, para expresar su rechazo al “nuevo embate contra la industria nacional y los puestos de trabajo” y en defensa “del derecho soberano a habitar Tierra del Fuego”.

En un documento, el Congreso de Delegados de la UOM sostuvo que la situación actual “afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.

Además de repudiar enérgicamente los anuncios del vocero presidencial y “las declaraciones provocadoras de funcionarios nacionales”, la organización ratificó su compromiso con la Ley 26.539, sancionada en 2009, que sostiene el régimen de promoción industrial en la isla.

“Estamos ante una responsabilidad histórica. No permitiremos que más de 45 años de desarrollo y lucha en Tierra del Fuego se desmoronen por decisiones unilaterales que responden a intereses ajenos a los de nuestra comunidad”, expresaron.

La decisión de paralizar la producción cuenta con el respaldo del Secretariado Nacional de la UOM y de todas las seccionales del país.

En su resolución, el gremio también exige una respuesta clara por parte del Gobierno de la provincia, la cámara empresarial AFARTE, el Grupo Mirgor y las autoridades nacionales de la UOMRA.

En su declaración, la UOM reitera que el objetivo es preservar los puestos de trabajo, sostener la producción nacional y continuar habitando la provincia con dignidad. Desde el anuncio que realizó el vocero presidencial Manuel Adorni ayer, la versión de que podría haber miles de despidos en las fábricas fueguinas cobró fuerza.

El paro, indicaron en la UOM riograndense, se mantendrá hasta tanto se logre una resolución “favorable y concreta” que garantice la continuidad del régimen de promoción industrial y de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la provincia.