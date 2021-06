Larga reunión de gremios con el ministro de Educación para ultimar detalles sobre las clases en San Juan

Pasadas las 10 se inició un nuevo encuentro entre el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, para definir detalles sobre las clases en San Juan en el segundo semestre. La semana pasada consensuaron el adelantamiento del receso invernal que estaba previsto para iniciarse el 12 de julio y ahora comenzarán el 5 de julio hasta el 16 de julio inclusive. Cerca de las 13 horas, la reunión seguía en marcha, dado el importante temario.

La reunión de este miércoles se dispuso para "tratar la readecuación pedagógica necesaria a aplicar al culminar el receso invernal, considerando la situación sanitaria y la posibilidad de recuperación de saberes pedagógicos de los alumnos que están en proceso de fortalecimiento en la unidad pedagógica temporal y/o en la formación acompañada", según dice el acta firmada días atrás. Es decir, verán si el 19 de julio vuelven todos los alumnos o solo los que deben fortalecer contenidos, en particular los que estuvieron con régimen de virtualidad.

Lo que sí está definido, además de las dos semanas de vacaciones, es que tras el receso volverá la presencialidad cuidada obligatoria, es decir que la voluntariedad (que es que los padres manden a sus hijos a las aulas sólo si quieren), que se aplica hasta este viernes no corre más. Se mantendrán las burbujas pero los chicos que no tienen fundamento de salud para no ir presencial deberán concurrir sí o sí.

Además, se espera avanzar con la discusión de extender o no el ciclo lectivo. El ministro ya dijo que es muy probable que se extienda hasta el 20 de diciembre para poder recuperar el tiempo perdido.