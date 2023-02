Semana 7: Los dos estómagos de la justicia en San Juan

Uno de los 14 sanjuaninos –hasta el cierre de esta nota- que obtuvieron la morigeración de la pena en el medio del vendaval del coronavirus se llama Sergio Bustos. Jachallero y narco, fue derivado a su casa en el departamento norteño no en libertad pero sí con prisión domiciliaria. Sin tobillera electrónica, obvio: los dispositivos de última tecnología no alcanzan para todos, en San Juan ni siquiera los conocen. Una prisión muy particular, casi sin ninguna restricción real.