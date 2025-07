Billeteras virtuales y un negocio que ya no conviene: con menos rendimientos, ¿dónde invertir?

Las billeteras virtuales llegaron para dar un vuelco a las maneras de manejarnos. El efectivo prácticamente no se utiliza y gran parte de la población tiene al menos una aplicación que utiliza como método de pago. El plus de la remuneración que estos instrumentos ofrecen en el pasado los convertía en una buena opción para quienes no están habituados a invertir, pero en la actualidad el panorama ha cambiado.