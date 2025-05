El Gobierno de Milei evalúa emitir deuda para traer dólares de afuera y acumular reservas

El economista ya había insinuado el martes en un evento financiero que se podían acumular reservas con el ingreso de dólares por la cuenta capital "sin irte al piso de la banda". Y el miércoles se refirió explícitamente a la eventual colocación de bonos denominados en pesos a suscribirse en dólares en una entrevista en A24. De esa manera, sumó un nuevo ingrediente al esquema cambiario y monetario que hasta hace tres días parecía tallado en piedra.

En el exterior, persisten las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas externas ante la decisión del Gobierno de no emitir pesos para comprar reservas dentro de las bandas de $ 1.000 y $ 1.400, en busca de priorizar la desinflación. Según la consultora 1816, esta semana hubo dos señales respecto a la prioridad oficial, empezando por la aclaración de que el Tesoro también se mantendrá al margen del mercado de cambios mientras el dólar se ubique dentro de las bandas.

La otra pista, según la consultora, es que "el Gobierno parece haber intervenido de manera muy agresiva en futuros de dólares el jueves: el interés abierto subió US$ 869 millones en una rueda, algo inédito en toda la era Milei (el récord anterior era 164 millones) y muy pocas veces visto desde 2015 (el acuerdo FMI no prohíbe la intervención, pero el staff report decía que el Gobierno "no esperaba" participar en ese mercado").

Según pudo saber Clarín, en las últimas semanas tras el estreno del esquema de flotación surgió un rumor en Nueva York sobre un canje de deuda en dólares ante el inminente pago de deuda que vence en julio con los bonistas por unos US$ 4.500 millones. El "rum rum" circuló a partir de la señal enviada por Economía de que no comprará dólares si no desciende a $ 1.000. "El inversor mira hoy si acumulás reservas o no", advirtió una fuente de un banco de Wall Street.

Sin expectativas de volver al mercado en el corto plazo, el equipo de Caputo salió a contrarrestar las versiones y presentó una canilla nueva para captar dólares. "No hay ningún problema, ya tenemos los dólares para los pagos de deuda de julio, pero sí, es un mecanismo que el Tesoro pueda hacerse de reservas emitiendo ya sea un bono en pesos contra dólares o en dólares contra dólares, sin necesidad de ir al piso de la banda", precisó Felipe Núñez, uno de los asesores del ministro.

Después del adelanto de US$ 12.000 millones del Fondo Monetario y el pico alcanzado el 28 de abril, el stock bruto de divisas del BCRA descendió de US$ 39.300 millones a US$ 38.000 -unos US$ 1.300 millones- en menos de dos semanas por los pagos de deuda. El Gobierno también tiene por delante la meta de reservas del FMI, que exige acumular más de US$ 4.000 millones en los próximos 40 días.

La salida que parece esbozar ahora el equipo económico alimentó la especulación entre analistas y consultoras sobre la posible emisión de deuda peso linked, dólar linked o algo similar a las Letes en dólares emitidas en 2018 y 2019, títulos que terminaron siendo reestructurados bajo la gestión de Mauricio Macri y luego pesificados con Alberto Fernández. En definitiva, el Tesoro colocaría pesos y obtendría dólares de los inversores.

Bonos a bancos y fondos extranjeros

La idea no cayó mal en Wall Street. Allí, estuvo José Luis Daza reuniéndose con bancos extranjeros esta semana, según confirmó Clarín. Tampoco pasó desapercibido el guiño reciente del Banco Central al ingreso de fondos extranjeros al mercado de cambios con la condición de permanecer seis meses. "No es tan raro lo de los nuevos bonos: no compran dólares entre las bandas, tienen una meta con el FMI y sacaron una resolución que permite vender bonos a los fondos extranjeros", razonan en Nueva York.

La lectura entre algunos operadores es que la aparente intervención oficial de los últimos dos días en el dólar futuro por unos US$ 600 millones destinada a bajar los futuros sirvió como un endulzante: para facilitar que inversores externos y bancos compren futuros y se hagan de un seguro "barato" para cubrirse en caso de adquirir con dólares la nueva emisión de bonos. O bien, para bajar la tasa de devaluación esperada y así acelerar la liquidación de los exportadores.

"A priori es viable, puede haber un espacio, más con la norma que sacaron que les permite a los no residentes tener acceso al mercado de cambios a los seis meses, se puede pensar que algunos de los fondos de afuera estén dispuestos a poner algo en deuda local, que no pasen por el mercado de cambios y que le den los dólares al Tesoro, es decir que en la operación están simultáneamente suscribiendo un bono en pesos y vendiéndole dólares", señalo Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria.

Para Fernando Baer, la emisión de deuda contra dólares forma parte del set de operaciones posibles. "Si comprase contra emisión de pesos tal vez tendría que esterilizar con bonos, así que sería lo mismo. No es lo mejor si hay un diferencial muy alto entre lo que ganás por las reservas que compraste y la tasa que pagan los bonos, pero no lo vería con preocupación si fuese algo puntual", sostuvo el economista de Quantum Finanzas.

El director adjunto de EcoGo, Sebastián Menescaldi, estimó que el Gobierno tiene US$ 2.770 millones para cubrir el pago de julio con acreedores privados, US$ 500 millones del BID (que aún no fueron girados) y necesita US$ 2.000 millones, para lo cual podría eventualmente contar con un REPO, la emisión de bonos contra dólares o recurrir a los depósitos en pesos del Tesoro, engrosados por el giro de utilidades del Banco Central.

"La forma más sana para la economía de acumular reservas es comprando el superávit comercial", señalaron en un banco extranjero. Allí, creen que la nueva estratagema es producto de la necesidad de sostener que el dólar irá al piso de la banda. Pero en una entidad de Nueva York ven otro motivo más gravitante: el fuerte incremento de los intereses de deuda (Lecap) y el temor a que la emisión de pesos agrande la bola de deuda necesaria para esterilizarlos.

FUENTE: Clarín