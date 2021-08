En Barrick aseguran que el actual esquema regulador "ralentizó" la liquidación de exportaciones

A principios de agosto, la multinacional canadiense Barrick Gold, que explota mina Veladero -en conjunto con Shendong Gold- y busca reflotar el proyecto Lama, lanzó un comunicado con los avances en materia operativa que se estaban dando y que ya impactan en la economía sanjuanina. Lo más importante: la inversión de 120 millones de dólares para la construcción de la Fase 7 de la zona de lixiviación (separación del mineral de la roca) con la consecuente creación de 640 nuevos empleos. Este lunes, en teleconferencia, el director ejecutivo de la empresa para Argentina y Chile, Marcelo Álvarez, dio un panorama más profundo al respecto e hizo un paréntesis para responsabilizar al actual esquema impositivo del país de "ralentizar" la liquidación de las exportaciones.

En la conferencia organizada por le Cámara Minera de San Juan, que tuvo de moderador al presidente de la institución Mario Hernández, el ejecutivo de Barrick resaltó la importancia de una "alianza" entre el Gobierno local, las comunidades y las empresas e inversores. "Si este círculo no se cierra es muy difícil que los proyectos sean a largo plazo", dijo. En lo que significó un golpe para el Gobierno nacional: "Los inversores son fundamentales y en Argentina el círculo está trunco porque no podemos cumplir con nuestros inversores". Álvarez señaló que no están dadas las condiciones para sacar el dinero del país y que es importante que las empresas "tengan su parte" para que continúen apostando a la minería sanjuanina. En aras de argumentar su posición, destacó que, en el proceso de refuncionalización de Veladero para extender la vida útil hasta 2033, se invertirán 409 millones de dólares.

Imagen tomada de la videoconferencia. En la gráfica se ven las exportaciones por periodos.

También, ponderó de manera positiva la medida que tomó la gestión de Mauricio Macri por la que durante dos años dejaron de pagar regalías mineras. Indicó que eso les permitió dar "un salto cualitativo y cuantitativo" porque fue un ahorro necesario para extender esa vida útil y contribuir al desarrollo de la empresa. Por eso, reiteró en la vitalidad de la liquidación de exportaciones de manera "justa". Y explicó que por cada 100 dólares generados por Veladero, 88 quedan en el país y 12 son para Barrick. En rigor, en las exportaciones de 2005 al 2020, de los 12,1 billones de dólares generados, 10 billones quedaron en el país.

Sobre eso, ante la consulta de la prensa, Álvarez comentó que falta retocar la reglamentación del decreto 234/21 de Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones. Según establece la regulación las empresas que adhieran al régimen y concreten inversiones superiores a los 100 millones de dólares podrán disponer hasta el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto, para poder ser destinadas al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior y/o utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes. Pero, por ahora, la regulación sólo alcanza a los nuevos proyectos y no a los de larga data como Veladero, que durante años estuvo considerada como la "mina de oro más importante de la Argentina".

El director ejecutivo para la Argentina y Chile informó que ya se reunieron con autoridades del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Central para lograr esa modificación. Mientras que, actualmente, "hay una ralentización de las exportaciones para evitar las pérdidas". "Si es decreto no se ajusta a las demandas de los operadores seguimos perdiendo valor que le quita años de vida útil a la mina", sentenció. Aunque no especificó la cantidad de dinero que están perdiendo.

Exploraciones en Lama

La empresa estableció la prioridad futura: un amplio plan de exploración en las inmediaciones de Lama. Buscarán conocer si es viable montar un nuevo emprendimiento minero y tendrán la información en 2024.

Según informaron, el plan será ejecutado durante tres temporadas de exploración, una de entre 25.000 y 30.000 metros de perforación. Para eso, habrá una inversión de 75 millones de dólares y necesitará 75 nuevos empleados.

Polémica con proveedores locales

En la recta final para dar luz ver al proyecto Josemaría, de la multinacional también canadiense Lundin, los proveedores locales nucleados en distintas cámaras pusieron en cuestión el modelo de contratación de servicios para las mineras. Desde Barrick respondieron que el 41% de los 393 proveedores de Veladero son sanjuaninos. Aunque reconocieron que el peso de la contratación es diferente porque el de combustible o movimiento de suelos son nacionales y con un pagos más onerosos. No obstante, dijeron que en los últimos dos años pusieron la "mirada en el compre local". Álvarez informó que crearon el "área de Desarrollo Minero" enfocada en la búsqueda de proveedores sanjuaninos.

Licitaciones ganadas por proveedores locales en 2021

Transporte larga distancia

Servicio de salud en la mina

Laboratorio y estudios Covid-19

Seguridad y vigilancia

Mantenimiento de paradas de planta

Mantenimiento de camino en la operación de invierno

Ropa de trabajo

Aportes del fideicomiso

Ya terminada la Fase 6 de construcción de las instalaciones para lixiviación, que tuvo un costo cercano a los 200 millones de dólares, las empresas que explotan Veladero acordaron con el Gobierno local la creación de un nuevo fondo fiduiciario para obras de las comunidades cercanas a la mina. Estará financiado por el 1,5% de las exportaciones de oro y plata. Hasta el momento, sólo en agosto, el fondo aportó 800 mil dólares.