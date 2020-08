Puja entre comerciantes y el sindicato por el sábado antes del Día del Niño

El próximo domingo es el Día del Niño y como en cada fecha especial la esperanza de los comerciantes está en poder remontar ventas gracias a los regalos para los más chicos. Pero una de las propuestas para acaparar todas las ventas posibles no cayó del todo bien en el sindicato, porque implica más trabajo para los empleados.

Se trata de un pedido que en un principio presentó la Cámara de Comercio de San Juan al Comité COVID-19 para extender dos horas el horario de atención al cliente el día sábado. La idea es que los comercios puedan abrir en la franja de 10 a 20 horas, aunque como aclaró Hermes Rodríguez en AM 1020, no sería necesariamente durante las 10 horas, sino que los comercios pueden optar trabajar las 8, dentro de ese rango.

El objetivo de los comerciantes es sacarle provecho a un día que promete mejores ventas en un contexto de caída de las mismas por la pandemia de coronavirus. Incluso, se mostraron ilusionados con posibles buenos números gracias a que los precios de los juguetes del 2019 a ahora sólo han aumentado un 10 al 20%, por lo que creen que los clientes podrán sacarle provecho. Incluso, esperan que se refuerce la venta de indumentaria, otra de las opciones que eligen muchos papás sanjuaninos.

Pero ante la posibilidad de que esto medida, que todavía no fue aceptada, signifique una mayor carga horaria no compensada a los trabajadores, desde el Sindicato de Empleados de Comercio encendieron las alertas. Según explicó David Castro, el Secretario Gremial del SEC, el ámbito para discutir si los trabajadores van a ir o no dos horas más a sus puestos de trabajo no es el Comité COVID-19. "Es muy importante que ellos vean el protocolo y la forma de trabajo segura, pero cualquier cosa que pueda afectar los derechos laborales se debe discutir en la Subsecretaría de Trabajo", aseguró el representante sindical.

En los próximos días el cambio de horario podría definirse o no, según decidan no sólo el comité gubernamental de temas de la pandemia, sino que también tenga que pasar por audiencia en Trabajo, si el pedido del SEC se cumple.