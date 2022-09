La microbikini de Estefi Berardi que infartó a sus seguidores

Estefi Berardi está triunfando. Como panelista de Mañanísima no para de aportar primicias, es la mejor en todo lo que implica redes sociales y, además, goza de una escultural figura que no duda en mostrar a sus seguidores e Instagram .

estefi berardi 2.webp

No es la primera vez que la panelista comparte este tipo de fotos en su Instagram pero también es cierto que no es lo que predomina en sus redes sociales. La mayor parte de las veces, Estefi se dedica a stalkear famosos y descubre cosas que hasta ahora otros no han hecho en el mundo del espectáculo.

estefi berardi 1.webp

El viral de Estefi Berardi con Carmen Barbieri

Si hay algo que enorgullece a la panelista además de su habilidad para descubrir los secretos de los famosos en Instagram, es trabajar con quien ella ha definido como "la número uno".

De hecho, hace unas semanas un video de Estefi interactuando con Carmen Barbieri se volvió viral. En el mismo, la conductora intentaba leer un mensaje en inglés que decía: "You had one job# y terminaba traduciéndolo muy mal. "Tu tienes una joda", decía Carmen mientras la panelista asentía sin darse cuenta del tremendo error.

El video causó tanta gracia a los televidentes que se viralizó en TikTok y ahora es compartido por cientos de jóvenes que lo replican y hasta actúan. "Estoy orgullosa de estar en un video viral con vos", le dijo Estefi a Carmen Barbieri.