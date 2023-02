Claudia Albertario, una de las amantes de Fede Bal, rompió el silencio

claudia albertario 3.avif

Nadie se salvó cuando Sofía Aldrey prendió el ventilador y le mandó a Yanina Latorre todos los chats que Fede Bal tenía con "sus chicas".

En ese contexto fue que se filtraron las conversaciones subidas de tono que Federico tenía con Claudia Albertario y que incluían hasta fotos.

Hasta ahora, ninguna de las chicas señaladas ha salido a hablar al respecto y la primera en hacerlo fue la mismísima Albertario.

De igual modo, lejos de desmentir el romance lo confirmó y anuló así cualquier posibilidad de reconciliación que hubiese existido entre Fede y Sofía Aldrey.

“Desde hace un par de días me vengo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica, y no es el primero. Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar”, arrancó diciendo la despampanante rubia.

claudia albertario 1.png

Acto seguido, la amiga de Carmen Barbieri, confirmó lo que todos esperábamos: el amorío con Fede Bal existió.

“Lo conozco hace muchos años, todos lo saben. Somos amigos y nos adoramos... Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal. Ambos estábamos solos emocionalmente. Lamentablemente se filtraron unos chats privados, que sacados de contexto pueden dar a entender otra cosa, no porque no haya existido una situación entre dos adultos que se conocen mucho, sino porque también en esos mismos chats hay consejos de dos amigos que le dice uno al otro que intente o que luche por sus relaciones terminadas si aún hay amor”, cerró contundente.