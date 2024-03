Detuvieron a una ex Gran Hermano por manejar completamente borracha

Y luego agregó detalles de la dura condena que recibió la mediática: “Ahora hablamos con el juez de faltas Carlos Salgado. De Negri va a tener que pagar 700 mil pesos de multa y se le retirará el carnet por 18 meses”.

Posteriormente, la diva de “Gran Hermano” habló al respecto y dio una serie de explicaciones que generaron una nueva polémica.

Isabel aseguró: “No estaba alcoholizada, estaba perfectamente bien. Venía de una cata, como siempre. No sé cuánto tenía porque no me importó”.

La mujer relató: “Fue así. Yo había estado haciendo una cata, soy sommelier y me dio positivo. Bueno, ya está, a otra cosa. Estaban haciendo un control, cumplieron con su deber. Está perfecto. Yo no tendría que haber manejado. Ni con 0.5, ni con 0.2, ni con 0.1. Lo que pasa es que, lamentablemente las catas se hacen en Bahía Blanca y yo vivo en Punta Alta. Soy asesora de vinos”.

Y agregó: “Yo mañana tengo que estar en Buenos Aires en el canal. Espero que me solucionen el trámite porque tengo un vuelo a las 17:30 horas. Nada más. Tendría que haber estado a las 19:00 de la tarde y no llego, así que ya es una complicación”.

image.png Isabel de Gran Hermano detenida por manejar borracha

Fiel a su estilo, la diva de “Gran Hermano” cerró el tema dando información personal picante: “Está todo bien. La próxima vez tendría que contratar un chofer musculoso que me lleve y me traiga. En realidad, me iba a llevar Tony, que está conmigo y tenemos una relación abierta. Justo cuando llegué acá me apesté mal y me agarró como una gripe por no parar y por la cantidad de gente que va al negocio a sacarse fotos y todo”.