Desde talleres de teatro hasta tango y folclore, estas son algunas de las opciones para pasar un enero entretenido en San Juan

Muchas personas se toman pocos días de vacaciones, o no se toman ninguno, y deciden elegir actividades que los saque de la rutina diaria. En general buscan aquellas vinculadas al arte o la recreación, y afortunadamente en San Juan hay varias propuestas. Tanto municipios como grupos independientes han diseñado opciones para pasar un verano diferente y, sobre todo, muy entretenido. Algunas aranceladas y otras gratuitas.

Esta comuna ofrece Talleres de verano de Tango y Folklore / Prácticas asistidas, destinados a todo público. Forman parte de un convenio marco firmado con la UNSJ, y estarán a cargo de los profesores Federico Heredia y Nadia Caparrós.

Comienzan el 8 de enero en la Plaza Departamental esquina Pellegrini y General Paz. Los interesados deben asistir sin inscripción previa. Son gratuitos.

Cronograma: Jueves 8; Martes 13, Jueves 15, Martes 20 y Jueves 22 de enero de 21 a 23,30

En febrero se dictarán los días jueves 19 y miércoles 25, fecha en la que se llevará a cabo el cierre del ciclo de verano.

baile-folklore

Municipalidad de Chimbas

Desde esta municipalidad preparan varios talleres de pintura, ajedrez y manejo de marionetas, pero comenzarán la tercera semana de enero.!Para estar atentos!

Para iniciar el año está previsto un Taller de folclore a cargo del profesor Fabricio Cerda, que comenzará el 7 de enero y se dictará miércoles y jueves en Delegación Oeste –calle Belgrano 521 Norte. Barrio Fragata Sarmiento-, Chimbas.

Inscripción e info al 264 616 8157

Para niños de 20 a 21

Para adultos de 21 a 22.30

Municipalidad de la Capital

El municipio capitalino ofrece una variada propuesta para todos los gustos y edades. Los talleres que se detallan a continuación se dictarán durante todo el mes de enero, en distintos espacios. Para conocer más detalles de días y horarios de dictado de cada especialidad comunicarse al 4215767/77 de 9 a 12.30. Son totalmente gratuitos.

Reciclaje: en Estación San Martín y Barrio Cabot a cargo de la profesora Melinda Di Paola

Mimo (+ 18 años): en Estación San Martín a cargo de profesor Juan Carlos Carta

Teatro: en Estación San Martín, dicta Juan Carlos Carta

Folklore (+18 años): Barrio Cabot, a cargo del profesor Jorge Becerra

Tango principiantes (+18años): Estación San Martín/ Profesor Gustavo Coliguante

Español: Estación San Martín/ Profesora Gabriela Gómez

Yoga (en silla y colchoneta): Estación San Martín/ Profesora Sonia Gomez

teatro

Verano IMPRO Teatral

El espacio Teatral TEs –Juan B Justo 335 sur- Rivadavia, también cuenta con propuestas para personas que quieren iniciarse en el teatro, o que buscan trabajar presencia. Para inscribirse llamar al 261 540 8845. Son arancelados. Están a cargo de Vico Martín.

Impro primer contacto: Nivel Pre–inicial con formato de 3 encuentros de 3 horas. Está destinado a personas sin experiencia escénica que quieren probar la improvisación teatral, entender de qué se trata y ver si desean seguir entrenando.

Días 20, 21 y 22 de enero de 20 a 23

Impro para la vida. Abierto a todo público. Formato de 3 encuentros de 3 horas. Para personas que buscan trabajar presencia, escucha, flexibilidad y respuesta, sin interés específico en hacer teatro.

Días 13, 14 y 15 de 20 a 23

Dirigirse en escena. Nivel Avanzado (mínimo 1 año de experiencia), en formato de 3 encuentros de 3 horas. –destinado a improvisadores que ya entrenan y quieren mejorar la calidad de sus escenas, desarrollar criterio y ganar autonomía escénica

Días 27, 28 y 29 de 20 a 23

Taller intensivo

El Coraje de no fingir

Este encuentro también se realiza en el Espacio TEs. Se basa en una paradoja “entrar en el círculo de la ficción para encontrar el coraje de no fingir. No se trata de actuar de alguien más, sino de poner en juego tu propia experiencia para crear un "yo" transformado por la escena”, indica Eliana Acosta, la profe a cargo.

Martes y Jueves de 21 a 23

Juan B. Justo 335 Sur – Rivadavia

Más información al 264 4676100

Talleres de Teatro del IOPPS

Marcelo Villanueva Meyer propone para estas vacaciones sumarse a los talleres pensados para soltarse, crear y divertirse. Además hay otro especial para personas que ya tienen experiencia previa en las artes escénicas. Son arancelados.

Comienzan el lunes 12 de enero de 21 a 23 en Sala chica del IOPPS –Pedro Echagüe 475 oeste-. Destinado a personas mayores de 13 años. Dicta Villanueva Meyer

Lunes: Teatro principiantes

Martes: Entrenamiento actoral

Miércoles: Improvisación teatral

Jueves: Técnica de clown (para descubrir el payaso que te habita)

Más info en 264 443 8416

A pura música en Planeta Lúdico

Patricia Savastano propone sumarse a alguno de los talleres de música grupal que comienza el lunes 5 en calle Tucumán 472 Norte, Capital (@planeta-lúdico). Es arancelado y son dictados los lunes y los jueves a partir de las 18. Nico Reinoso es el profe a cargo.

Más información al +51 972 363 559

Armonía a las 18

Percusión a las 19

Jam e Improvisación a las 20