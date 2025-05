Russo evitó confirmar su futuro, pero no desmintió el interés de Boca

Miguel Ángel Russo es un experto en hablar sin decir del todo. En esquivar con clase. En acomodar el cuerpo y sacar la pelota para un costado cuando no quiere complicarse. Pero esta vez, sus evasivas alimentaron aún más los rumores. Tras la caída de San Lorenzo en semifinales ante Platense, el DT habló en conferencia de prensa y, si bien evitó dar definiciones, no desmintió lo que ya es casi un secreto a voces: que su próximo destino estaría en Boca Juniors.

"Hablo de San Lorenzo y nada más. No hablo de rumores", dijo apenas se sentó frente a los micrófonos en el Nuevo Gasómetro. Con tono serio, pidió no hacer conjeturas y dejó en claro que no respondería sobre su continuidad. Pero cuando se le consultó de manera directa si seguiría siendo el entrenador del Ciclón, respondió sin rodeos: “En este momento no te voy a responder nada”.