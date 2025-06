Hockey sobre patines: el domingo comenzará la Superliga y Copa Nacional 2025

Los clubes sanjuaninos clasificados son: Hispano, Lomas de Rivadavia, Olimpia Patín Club, Altos de San Juan, Unión Vecinal de Trinidad, Concepción Patín Club, Valenciano y Richet Zapata.

Zona A: Andes Talleres (Mendoza), Richet Zapata (SJ), Valenciano (SJ) y San Martín (Mendoza).

Zona B: IMPSA (Mendoza), Concepción (SJ), Unión Vecinal de Trinidad (SJ) y Altos de San Juan (SJ).

Zona C: Casa D’Italia (Mendoza), Olimpia (SJ), Lomas (SJ) e Hispano (SJ).

La primera fecha del campeonato se jugará el próximo domingo 08 de junio. Los partidos son los siguientes: en la Zona A, Andes Talleres vs. San Martín y Valenciano vs. Richet; en la Zona B, Concepción vs. IMPSA y UVT vs. Altos de San Juan; y en la Zona C, Casa D’Italia vs. Olimpia y Lomas vs. Hispano.

Copa Nacional

A nivel de clubes, este es el segundo torneo más importante de Argentina. Le da continuidad a la anterior Liga Nacional A2.

Los equipos de San Juan que lograron la clasificación son: Unión Vecinal de Trinidad – Comunitario, Aberastain, Estudiantil, Barrio Rivadavia, Sindicato Empleados de Comercio, Huarpes, Unión Deportiva Caucetera, Social San Juan, Unión de Villa Krause, Atlético Argentino y Unión Deportiva Bancaria.

Zona A: Murialdo (Mendoza), Bancaria (SJ), Atlético Argentino (SJ) y Maipú-Giol (Mendoza).

Zona B: Bernardino Rivadavia (Mendoza), Unión VK (SJ), Social (SJ) y Caucetera (SJ).

Zona C: Banco Mendoza (Mendoza), Huarpes (SJ), SEC (SJ) y Barrio Rivadavia (SJ).

Zona D: Petroleros (Mendoza), Estudiantil (SJ), Aberastain (SJ), UVT Comunitario (SJ).

Zona E: Vélez Sarsfield (Buenos Aires), San Lorenzo (Buenos Aires), Recreativo (Entre Ríos), River Plate (Buenos Aires) y Ciudad

(Buenos Aires).

La primera fecha del campeonato se jugará el próximo domingo 08 de junio. Los partidos son los siguientes: en la Zona A, Murialdo vs. Maipú Giol y Bancaria vs. Atlético Argentino; en la Zona B, Bernardino Rivadavia vs. Unión VK y Social vs. Caucetera; en la Zona C, Huarpes vs. Banco Mendoza y SEC vs. Barrio Rivadavia; en la Zona D, UVT Comunitario vs. Petroleros y Estudiantil vs. Aberastain; y en la Zona E, Vélez vs. San Lorenzo y Recreativo vs. River, con Ciudad con fecha libre.

Para la edición 2025, los campeones defensores de estos títulos serán Valenciano en Superliga (venció a Olimpia en la final) y Concepción en Copa Nacional (le ganó a Unión de Villa Krause). En esta copa, este año habrá nuevo campeón porque el Azul de Villa Mallea jugará Superliga.

Fotografía: Prensa Comité Nacional Técnico.

Fuente: Sí San Juan