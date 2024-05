Confesiones de un boxeador: entre las frustraciones que lo bajaron de un ring y los sueños de conquistar Las Vegas

1.jpg

Si bien se sabe que la cabeza en un deportista juega un rol clave en su desarrollo, la situación se puede tornar perjudicial tal como le sucedió al protagonista, que se preparó para un combate que más tarde terminó abandonando. "Me enfrenté con Enzo Delgado, que estaba tercero en el ranking nacional y ahora es campeón mundial. Si ganaba esa pelea, me iba para arriba. Pero mi cabeza me jugó una mala pasada", reconoció.

En ese sentido, detalló que la disputa se había planteado difícil porque no encontraba la forma de atacar y lastimar a su rival. "Era alto, zurdo, complicado y me frustré. Estaba en el rincón y no quise salir a otro round. Sinceramente, me volví a San Juan sin ánimos", describió.

"Hoy contar con un psicólogo sería lo ideal, aunque es difícil y la única manera de sostener eso es con sponsors o canjes", señaló el púgil que añadió: "El apoyo es importante. Lo que sí, hay que saber identificar a quién se apoya y que haya un control. Eso haría que el boxeador rinda un cien por ciento".

Con el paso del tiempo, entendió que ese tipo de procesos deben ser transitados para crecer y por tanto, ahora, entrena a fondo para su regreso. A pesar del sufrimiento y de que el pugilismo consiste de manera literal en dar y recibir golpes, Leo Luna manifestó que para su vida representa una pasión que lo mantiene cautivo. "El disfrute del boxeo está en la gloria, una vez que te levantan la mano (por el árbitro) es lo más lindo que te puede pasar", aseguró.

Acorde explicó, la única meta que buscan los boxeadores es que le levanten la mano. "Tanto sufrimiento l final vale la pena, tiene su recompensa, lo mismo que el sueño", indicó quien aún se ilusiona con ser protagonista en los cuadriláteros más importantes del mundo. "Pelear en Las Vegas, afuera, estar de visitante y ganar es lo más lindo que te puede pasar", manifestó.

Quien le tocó vivir las dos caras de una misma moneda, ya que supo ser un rival temido en la provincia que se acostumbró a las victorias y ahora reinició su carrera tras un stand by, admitió que es cierto que están los amigos del campeón. Sin embargo, no reniega de ellos. "Siempre escuché primero a mi familia, para mí su palabra es la más valiosa y de la otra gente sólo tengo que agradecer, porque ya sea por lo que sea, estuvieron", agregó.

Más allá de que su vida pasa por hamacarse entre las cuerdas, el boxeador descubrió otras facetas que supo aprovechar. Es que abrió un local de hamburguesas (Boulevard Burger) y además explotó su lado como bailarín de bachata. Aunque hizo su intento por sacar a bailar a una de las conductoras y no tuvo suerte, no escatimó en demostrar su talento en vivo.

Antes de marcharse, dejó abierta la puerta de su vuelta al ring y anticipó que su promotor en Buenos Aires trabajar para conseguir una pelea que lo ponga de nuevo en el centro de la escena. "Entreno a full para estar listo y así que en cualquier momento se va a dar", cerró.

