Facundo Tivani, el heredero de una dinastía ciclista que debuta en los Panamericanos

image.png

Hijo de una tierra ciclista y sobrino de Gerardo y Nicolás Tivani, Facundo reconoció en la charla que esa herencia genera cierta presión, pero que también se convierte en motivación. "Ser Tivani me da un plus", aseguró.

En el episodio, repasó cómo combina estudios, entrenamientos y competencias, y valoró los aprendizajes que dejó una dura experiencia, cuando debió abandonar una competencia por ansiedad y exceso de esfuerzo, para conseguir ahora su victoria más disfrutada: las vueltas puntuales en el último Argentino: "Fue un alivio, una presión menos, porque veníamos buscándolo mucho", contó.

¿Llevar el apellido Tivani? Provoca un poco de presión, porque pienso que debo hacer algo, pero al mismo tiempo me da un plus. ¿Llevar el apellido Tivani? Provoca un poco de presión, porque pienso que debo hacer algo, pero al mismo tiempo me da un plus.

Su debut en Lima será además la primera vez que represente a Argentina y que salga del país, lo que convierte la experiencia en un desafío doble. "Queremos ver qué tal va", se ilusionó.

Facundo Tivani representa la continuidad de una estirpe deportiva que ha hecho historia en San Juan, pero con el sueño de construir su propio nombre en la ruta y la pista.

Mirá el episodio completo de Almateur con Facundo Tivani acá: