Lo 'borraron' del Verdinegro, firmó para un club del ascenso y selló un gol agónico: Eze Montagna, el pistolero de Deportivo Madryn

Con el regreso a Primera y al haber cambio de mando en el corralito tras la salida del Purruco para la asunción de Leandro Romagnoli, las cosas cambiaron un poco. Cada DT tiene sus gustos y al parecer -y pese al pedido del hincha en redes sociales- no alcanzó para que Montagna vuelva a sumar minutos en el equipo.

Es por eso que, finalizado el Torneo Apertura de Primera División, tomó la decisión de abandonar el barco al no ser tenido en cuenta por el Pipi.

Deportivo Madryn fue quien se interesó por él y lo sumó en el mercado de pases para la temporada. Sin mucho tiempo en cancha, puso su marca registrada: anotó en la agonía del partido y le dio el triunfo al Aurinegro para seguir prendido en el tercer lugar de la Zona A de la Primera Nacional.

“Gracias San Martín, gracias San Juan, por darme tanto”, escribió el delantero, que no continuará en el club para la segunda parte del torneo. Su publicación generó numerosas respuestas de hinchas verdinegros, que le agradecieron por su entrega y el rol decisivo que tuvo en una de las campañas más importantes del club en los últimos años.

Montagna se convirtió en una pieza destacada del plantel que logró el retorno a la máxima categoría del fútbol argentino, y su despedida marca el cierre de una etapa significativa tanto para el jugador como para la institución.

Embed - Eze Montagna on Instagram: "Hoy me toca decir adiós, y sinceramente no es fácil. Me voy con el corazón lleno de emociones, con una mezcla de tristeza y agradecimiento imposible de explicar con palabras. Después de un año y medio inolvidable, llegó el momento de cerrar este hermoso capítulo en San Martín de San Juan. Desde el primer día en que llegué, sentí que este club me abrió las puertas no solo como jugador, sino también como persona. Encontré un grupo humano increíble, una hinchada que alienta con el alma, y una ciudad que me hizo sentir como en casa. En San Juan fui feliz, y eso no se olvida. Tuvimos la alegría inmensa de conseguir juntos el ascenso a Primera División, una de las mayores emociones de mi carrera. Ver a la gente llorar, gritar, abrazarse por ese logro fue algo que me marcó para siempre. Cada entrenamiento, cada partido, cada charla en el vestuario, quedarán guardados en mi memoria como parte de una etapa única. Hoy los caminos se separan, y aunque me cuesta, sé que es parte de este recorrido. Es momento de pensar en mi futuro, de buscar nuevos desafíos, pero me voy con la frente en alto y el alma llena de gratitud. Gracias a mis compañeros, a cada empleado del club, a la dirigencia, y sobre todo a la hinchada que nunca dejó de alentar. Gracias San Martín, gracias San Juan, por darme tanto. Los voy a llevar conmigo siempre "